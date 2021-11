Pourquoi T Stock peut être proche d’un creux avec sa proposition de baisse des dividendes

J’ai écrit plusieurs articles sur AT&T (NYSE :T) et sa proposition de baisse du dividende. Qu’il suffise de dire qu’une fois que la société se sépare de sa division Warner Media et la combine avec Découverte Inc (NASDAQ :DISCA), le dividende sera réduit. Cela devrait se produire dans le courant de 2022. Pour l’instant, cependant, nous pouvons estimer où le stock T finira.

Source : Shutterstock

C’est parce que nous pouvons maintenant déduire une valeur pour la nouvelle entreprise, Découverte de Warner Bros. (WBD) stock (comme il sera nommé). Et, en utilisant cette valeur, nous pouvons estimer quel sera le nouveau rendement du dividende pour l’action T.

Trouver le nouveau rendement du dividende pour les actions T

À l’heure actuelle, AT&T a un rendement de dividende très élevé. À 24,99 $ par action, et compte tenu de son dividende annuel de 2,08 $ (payé trimestriellement), le rendement est de 8,32 %.

Évidemment, ce rendement ne va pas durer. Les actions avec ce type de rendement élevé impliquent qu’une baisse des dividendes va se produire. Dans ce cas, AT&T a déjà déclaré qu’il prévoyait de réduire le dividende après la scission de WBD.

Voici ce qui va se passer. Le 17 mai, AT&T a accepté de fusionner sa division Warner Media avec Discovery, Inc. en tant qu’entreprise publique distincte. Les actionnaires d’AT&T détiendront 71 % de la société (29 % à Discovery).

En outre, AT&T a déclaré que son nouveau ratio de distribution (c’est-à-dire le paiement de dividendes divisé par les bénéfices) se situerait dans la fourchette « 40 % – 43 % ». Et cela est basé sur « un flux de trésorerie disponible prévu de plus de 20 milliards de dollars ».

Cela implique qu’il y aura de 8 à 8,6 milliards de dollars en paiements de dividendes. Le 29 octobre 2021, il y avait 7 141 millions d’actions ordinaires en circulation, selon son dernier 10-Q. Par conséquent, le paiement du dividende sera compris entre 1,12 et 1,204 $ par action (c’est-à-dire 8 milliards de dollars/7,141 milliards d’actions et 8,6 milliards de dollars/7,141 milliards).

En réalité, le paiement sera probablement plus proche de 1,15 $, car il y aura probablement plus d’actions en circulation au moment de la scission. À son tour, ce sera une réduction du dividende de 2,08 $ à 1,15 $ – 93 cents de moins ou une baisse de 44,7 %.

Cela implique que le nouveau rendement du dividende sera de 1,15 $ / 24,99 $, ou 4,6 %. Mais ceci est incorrect, et voici pourquoi.

Calcul du nouveau rendement du dividende

De plus, n’oubliez pas que le spin-off de l’action WBD réduira automatiquement le cours de l’action T. Dans cet esprit, voici ce qui se passe réellement. La société déclarera et datera l’ex-date pour le spin-off. A cette date, la valeur de l’action T sera « minorée » par les teneurs de marché du montant de la valeur du spin-off. Il s’agit du montant en dollars du cours de l’action AT&T que Warner Media représentera puisque ces actifs seront mis dans l’action WBD.

Je pense que nous pouvons maintenant estimer quelle est cette valeur pour le moment, même si la société n’a pas encore publié de détails sur le spin-off. En effet, nous savons que l’action Discovery reflète actuellement la valeur de sa participation en tant que propriétaire à 29 % de la future société WBD combinée.

Par conséquent, si nous divisons la capitalisation boursière de Discovery par 29 %, nous pouvons en déduire la valeur totale de WBD. Par exemple, selon Yahoo! Finance, la valeur marchande totale de toutes les catégories d’actions de Discovery est de 13,892 milliards de dollars.

Ensuite, si on divise cela par 29 %, le résultat est de 47,9 milliards de dollars. C’est la valeur implicite du stock WBD. Par exemple, la future participation de 29 % des actionnaires de Discovery dans les 47,9 milliards de dollars de WBD équivaut à 13,63 milliards de dollars, ce qui est juste en dessous de sa capitalisation boursière actuelle.

En outre, les actionnaires d’AT&T détiendront 71% de cette valorisation de 47,9 milliards de dollars pour WBD. Par conséquent, leur participation vaut 34 milliards de dollars. Si nous divisons cela par les 7,141 milliards d’actions en circulation chez AT&T, le prix par action de la participation d’AT&T dans WBD est de 4,76 $.

C’est le nombre que nous recherchons. Si nous soustrayons 4,76 $ du prix d’AT&T aujourd’hui de 24,99 $, nous obtenons un nouveau prix net de 20,23 $, après le spin-off. C’est le prix que nous pouvons utiliser pour déterminer le nouveau rendement du dividende.

Par exemple, 1,15 $ divisé par 20,23 $ équivaut à 5,68 %. Le nouveau rendement du dividende implicite est de 5,68 % au prix d’aujourd’hui pour l’action T.

Que faire avec T Stock

La question demeure alors de savoir si 20,23 $ est encore trop élevé. Par exemple, avec un rendement de dividende de 6 %, l’action doit se négocier à 19,17 $ par action. Si nous ajoutons 4,76 $ à ce prix, cela implique que l’action T devrait être à 23,93 $ par action.

Cela implique que l’action T pourrait chuter encore de 1,12 $ ou 4,5 % à 23,87 $ si le rendement du dividende post-split est de 6 %.

Mais n’oubliez pas que ce n’est qu’une estimation. Nous ne savons pas exactement quel sera le nouveau paiement du dividende. Par exemple, si le dividende est réinitialisé à 1,18 $, le prix d’aujourd’hui implique un nouveau rendement post-split de 5,62 % (c’est-à-dire 1,18 $/20,99 $). Cela est assez proche de 6% et peut impliquer que le stock T est en fait proche d’un creux.

Tant que l’entreprise ne commencera pas à clarifier certains de ces problèmes, le marché ne saura pas exactement où fixer le prix des actions T. Cependant, tout indique qu’il se rapproche d’un creux, en supposant que le nouveau rendement sera proche de 6%.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

