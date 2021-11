Pourquoi Tami Roman a dit à son mari qu’il pourrait avoir un bébé avec une autre femme

« Nous avons essayé d’avoir un enfant ensemble. Nous avons finalement fait trois fausses couches », a expliqué l’ancienne star de The Real World: Los Angeles. « Mon corps ne produisait pas beaucoup d’œufs, et c’est pourquoi nous faisions des fausses couches car même si j’avais des œufs, ce n’étaient pas des œufs sains. »

Roman a déclaré qu’elle et Youngblood avaient demandé l’aide d’un spécialiste de la FIV, qui lui avait extrait six ovules pour les congeler, mais « ces six ovules pourraient ne pas être en bonne santé ».

« Maintenant, j’ai 51 ans. Est-ce que je veux avoir un enfant avec mon mari ? Absolument », a-t-elle déclaré, avant de noter que même s’ils choisissaient d’utiliser une porteuse gestationnelle, « il y a une très forte possibilité, et je suis très reconnaissant que mon médecin ait été honnête à ce sujet, que nous puissions nous retrouver avec un enfant ayant des besoins spéciaux. »

« Pour moi, ce n’est pas ce à quoi je veux que mon mari, qui n’a pas d’enfants, ait à faire face », a poursuivi Roman. « J’ai plus d’âge. J’avais juste l’impression que je ne voulais pas laisser mon mari – comme son seul enfant avec moi – un enfant ayant des besoins spéciaux. Vous ne le comprenez peut-être pas et désolé si vous ne le faites pas. »