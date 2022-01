Pourquoi tant de célébrités portent les masques respirants d’Evolvetogether

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si vous vous demandez de quelle marque proviennent ces masques minimalistes que les célébrités portent sur les photos de paparazzi, ne cherchez pas plus loin. Ils sont par Evolvetogether, et ils redonnent. Ces masques à usage unique bercés par Ariana Grande, Hailey bieber, Kaia gerber et plus encore, faites un don à des organisations caritatives comme ACLU, Covenant House, One Tree Planted et je suis un électeur, selon le style que vous achetez.

Ci-dessous, achetez certains de ces superbes masques faciaux ou consultez la sélection complète ici.