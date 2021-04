Pourquoi tant d’utilisateurs ne mettent-ils pas à jour vers la dernière version de Windows 10 et quels sont ses avantages | La technologie

Un nouveau rapport a révélé le petit nombre d’utilisateurs qui maintiennent leurs appareils à jour avec la dernière version de Windows 10. Pourquoi les utilisateurs hésitent-ils à suivre les mises à jour de Windows?

De temps en temps, les utilisateurs d’un appareil Windows sont informés d’une nouvelle version ou mise à jour disponible. Il est nécessaire de redémarrer l’ordinateur pour corriger les modifications qu’offre cette version. Cependant, tout le monde ne tient pas compte de cet avertissement.

Un nouveau rapport de AdDuplex mars 2021 garantit que la dernière version présentée par Microsoft il n’a atteint que 25,95% des appareils Windows du marché. Un chiffre vraiment bas qui contraste avec la version la plus répandue de ce système. 42,1% des ordinateurs maintiennent Windows 10 2004.

Cela représente un risque très élevé pour le système, tant pour l’entreprise que pour les utilisateurs eux-mêmes. Avoir une ancienne version signifie être exposé à de nombreuses menaces qui ont été créées et analysées ces dernières années. Pour faire une comparaison frappante, ce serait comme protéger notre maison contre d’éventuels voleurs avec un cadenas du siècle dernier.

La mise à jour de Windows 10 octobre 2020 atteint déjà les utilisateurs. Si vous ne l’avez pas encore, nous vous expliquons comment vous pouvez forcer son installation à le télécharger instantanément.

Microsoft travaille depuis un certain temps sur la méthode de mise à jour de ses appareils afin d’éliminer certains des désagréments qui créent cette réticence chez les utilisateurs à mettre à jour leurs ordinateurs. Pour commencer, l’une des plaintes les plus récurrentes concerne le fréquence de ces mises à jour, toutes les quelques semaines, on en reçoit un pour une raison ou une autre. Windows publie deux mises à jour majeures par an et plusieurs chaque mois pour les nouvelles fonctionnalités et les correctifs de sécurité.

Si c’est déjà un processus ennuyeux, sa fréquence le rend monotone et sans importance. En outre, selon le rapport, la plupart des utilisateurs n’ont pas besoin de mettre à jour leur appareil. Quelque chose qui semble fonctionner correctement ne devrait pas avoir besoin d’être corrigé ou modifié.

Les experts en cybersécurité et les entreprises recommandent de mettre à jour fréquemment pour renforcer la sécurité, les lacunes et les bogues qui ne sont pas vus et qui ne dérangent pas jusqu’à ce qu’une cyberattaque les utilise et devienne un problème plus important et plus difficile à résoudre. Les mises à jour servent non seulement à incorporer de nouvelles fonctions attrayantes ou des changements dans la conception du bureau, mais de nombreux utilisateurs ne le savent pas.

Il est très important de connaître l’état de santé de la batterie de notre ordinateur portable, et d’appliquer des astuces pour qu’elle conserve sa capacité le plus longtemps possible.

Il est également important de se rappeler que Windows présente fréquemment des mises à jour, dont beaucoup ont causé de graves problèmes comme les écrans bleus ou d’autres pannes du système. Par conséquent, les experts conseillent d’attendre un peu avant de mettre à jour, une période prudente pour vérifier qu’aucune faute grave n’est détectée et qu’elle est sûre. Cela donne à la marque une mauvaise image et génère des soupçons parmi les utilisateurs.

Le rapport montre ce manque d’information qui ne profite pas au système de communication. C’est également une dépense excessive pour l’entreprise de maintenir certaines versions pour prendre en charge tous les utilisateurs qui retardent ou refusent de mettre à jour, de sorte qu’ils sont tous perdants.