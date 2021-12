Pourquoi Taylor Sheridan a choisi ce prequel comme premier spin-off de « Yellowstone »

Après avoir fait ses débuts sur Paramount Network en 2018, la série dramatique Yellowstone a lancé un univers en pleine croissance pour le créateur Taylor Sheridan, avec plusieurs séries dérivées de Yellowstone. Les fans de la famille Dutton et les hauts et les bas de la vie au Dutton Ranch ont eu droit à la première de ces retombées dimanche, lorsque la série préquelle dirigée par Tim McGraw et Faith Hill 1883 a fait ses débuts sur Paramount +, et il s’avère que Sheridan avait une raison très précise.

Situé dans le même univers que l’émission phare, mais il y a plus d’un siècle, 1883 fait office de préquelle à Yellowstone. La série retrace le voyage de la famille Dutton à travers les Grandes Plaines jusqu’au Montana, où ils établissent l’immense ranch au cœur du drame de Yellowstone. C’est « un récit brutal de l’expansion occidentale et une étude intense d’une famille fuyant la pauvreté pour chercher un avenir meilleur dans la terre promise de l’Amérique – le Montana ». Dans une nouvelle interview avec le New York Times, Sheridan a révélé que c’est ce « récit austère de l’expansion occidentale » qui l’a incité à choisir une préquelle comme première série dérivée.

« Les pionniers n’ont jamais été décrits avec précision. Beaucoup de pionniers venaient d’Europe centrale, d’Europe de l’Est et d’Asie, et ils ont engagé des guides pour les emmener vers l’Ouest. Ils ne parlaient pas la langue. Ils n’avaient jamais vu de cheval. Ils’ Je n’ai jamais tenu une arme à feu. Et ils n’avaient aucune idée que cette terre appartenait en réalité à un autre groupe de personnes », a déclaré Sheridan. « Mais les Amérindiens n’étaient pas la plus grande menace pour les trains de wagons. Si vous regardez la principale cause de décès le long du sentier, le n ° 1 tombait du wagon. Le n ° 2 était la maladie. Le n ° 3 était les bandits. Natif Les Américains étaient, genre, sixièmes. »

1883 n’est qu’un titre dans ce qui est devenu un univers Sheridan beaucoup plus vaste, avec un deuxième spin-off de Yellowstone, 6666, également commandé. Également prêt à faire de Paramount + sa maison, 6666 se concentrera sur le ranch 6666, « où la primauté du droit et les lois de la nature se confondent dans un endroit où la chose la plus dangereuse à faire est la prochaine chose ». Il a été signalé en novembre qu’il pourrait être envisagé d’étendre davantage l’univers de Sheridan, qui comprend également les émissions Mayor of Kingstown et le prochain Kansas City.

De nouveaux épisodes de 1883 sont diffusés les dimanches à 21 h HE sur Paramount +, auxquels vous pouvez vous inscrire en cliquant ici. La plate-forme de streaming abrite également une autre série créée par Sheridan, Mayor of Kingstown, dont la première a eu lieu en novembre. Vous pouvez également goûter aux premiers épisodes de 1883 après les nouveaux épisodes de la série phare sur Paramount Network à 20 h HE le dimanche. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour !