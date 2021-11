Pourquoi Taylor Swift ré-enregistre-t-elle ses premiers albums ?

Taylor Swift : Raison pour laquelle vous réenregistrez ses albums | Instagram

Le 12 novembre, le célèbre chanteur et l’auteur-compositeur Taylor Swift a sorti une nouvelle version de son album de 2012 « Red » et a donc réédité ses albums précédents, bien que pour beaucoup, cela reste quelque chose d’étrange.

Comme vous vous en souvenez peut-être, depuis 2019, Taylor Swift a joué dans ce que le magazine Rolling Stone définit comme l’un des 50 moments les plus importants de l’industrie musicale des années 2010.

La chanteuse originaire de Nashville, qui n’a créé qu’en 2020 ses deux albums « Folklore » et « Evermore », elle a consacré 2021 à réenregistrer certains de ses premiers albums avec lesquels il y a près d’une décennie elle est devenue célèbre et a fait d’elle l’une des chanteuses pop les plus remarquables du moment.

En avril 2021, Taylor a sorti « Fearless: Taylor’s Version », une nouvelle version de son album de 2008 « Fearless », qui, plutôt que de proposer une proposition différente, vise à capter les auditeurs qui souhaitent profiter des succès du début de sa carrière.

En fait, le 12 novembre, la chanteuse a sorti « Red: Taylor’s Version », un réenregistrement de l’album 2012 avec lequel Swift a marqué ses débuts en tant que pop star adulte et qui comprend des tubes tels que « Red », « I Knew You Were Trouble « , » 22 « , » Nous ne nous remettrons jamais ensemble « , entre autres.

A noter que la décision de Taylor Swift de réenregistrer certains de ses premiers albums est le résultat d’une manœuvre commerciale qui a été générée par une dispute entre elle et Scooter Braun, qui est aussi le manager de stars comme Ariana Grande et Justin Bieber.

Et bien, en remontant un peu, de 2005 à 2018, Taylor a sorti ses 6 premiers albums avec le label Big Machine Records, à qui il a cédé les droits de ses masters.

Cela signifie que même si l’artiste détient toujours les droits d’auteur, c’est la maison de disques qui détient les enregistrements originaux et les revenus qu’ils continuent de générer.

Selon Taylor Swift elle-même, lorsque son contrat avec le label a pris fin en 2018, elle a tenté d’acheter les droits des masters, mais malheureusement, un accord n’a jamais été trouvé.

Le différend a commencé lorsque, peu de temps après, Scooter Braun a acheté le label et, par conséquent, les enregistrements originaux des 6 premiers albums de Taylor Swift.

C’est pour cette raison que la chanteuse a décidé de réenregistrer certaines de ses premières, avec l’intention que les fans arrêtent d’écouter les versions originales et, par conséquent, réduisent les profits du célèbre manager.

De cette façon, à ce jour, Swift a sorti les réenregistrements de « Fearless » et « Red », cependant, il est prévu qu’en 2022 il sortira les nouvelles versions des albums « 1989 » et « Reputation ».

La discographie de Taylor Swift se caractérise par des chansons dédiées à certaines des célébrités avec lesquelles elle a eu des relations amoureuses ; y compris des célébrités telles que Joe Jonas, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Harry Styles, Taylor Lautner, Calvin Harris et son partenaire actuel, Joe Alwyn.