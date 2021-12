Pourquoi Tayshia Adams n’est pas prête à partager des détails sur la rupture de Zac Clark

Becca, qui a connu sa propre scission publique lorsqu’elle et Garrett Yrigoyen ont mis fin à leurs fiançailles l’année dernière, puis ont demandé aux fans de donner à Tayshia du temps, de la patience et de l’espace pour guérir.

« Les ruptures ne sont jamais faciles en général, mais lorsque vous êtes sur une plate-forme aussi publique et que les commentaires, les critiques, les opinions et les mots de tout le monde vous comprennent, … cela rend les choses encore plus difficiles », a-t-elle déclaré. « Alors, tout le monde qui écoute, s’il vous plaît, donnez un peu de soutien à Tayshia, faites une prière à sa façon. Et sachez simplement que vous avez tellement d’amour derrière vous, tellement de soutien. Nous vous souhaitons le meilleur à tous les deux. Et vous savez, c’est la vie. Ces les choses arrivent, et j’espère, vous savez, vous pouvez apprendre et grandir et passer à autre chose. Mais je suis heureux que vous ayez pu le dire et le laisser de côté et maintenant, vous savez, faites ce que Tayshia doit faire pour va de l’avant et guéris de ça. »