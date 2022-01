Pourquoi Telefónica, Orange et Vodafone ont demandé à l’Union européenne d’interdire la nouvelle fonction de confidentialité de l’iPhone | La technologie

Les transporteurs européens sont en guerre avec Apple, et l’arme de jet est notre propre vie privée. Les opérateurs refusent d’arrêter de suivre nos données.

En juin dernier, lors de la conférence WWDC 2021, Apple a annoncé une nouvelle fonctionnalité iPhone qui n’a pas fait trop de gros titres : Les iPhones offriront un cryptage pour la navigation dans Safari.

Ce jour-là, iOS 15, le nouveau MacOS, le nouveau matériel, etc., ont été présentés et les nouvelles sont restées comme une fonctionnalité de plus. Mais ce n’était pas le cas avec les opérateurs, où toutes les alarmes se sont déclenchées.

Le journal Telegraph a révélé hier, dans une nouvelle qui nous parvient via notre collègue Alberto R. Aguiar de Business Insider, que T-Mobile, Telefónica, Orange et Vodafone ont demandé à l’Union européenne d’interdire la nouvelle fonction de confidentialité des iPhones.

Apple propose déjà en phase bêta aux utilisateurs d’iPhone avec iOS 15, cryptage de la navigation sur les pages Web, via Safari.

Il n’invente pas vraiment quelque chose de nouveau, puisqu’il s’agit d’un simple réseau privé virtuel ou VPN iIntégré à Safari.

le VPN Ils existent depuis des années, et même les navigateurs privés comme Epic Browser intègrent un VPN gratuit depuis longtemps.

Mais nous savons tous l’impact qu’a Apple. L’activation de ce cryptage dans Safari est simple, et si vous avez l’habitude de l’utiliser vous plus d’un milliard d’utilisateurs d’iPhone, une énorme quantité de données Ils ne seront plus traçables par Facebook, Google, cookies, adware… et aussi les opérateurs.

Dans la lettre à l’UE divulguée par The Telegraph, les opérateurs européens soutiennent que cette fonction de confidentialité sur les iPhones « aura des conséquences importantes qui saperont la souveraineté numérique européenne ».

« En outre, cela affectera la capacité à innover et à être compétitif sur les marchés numériques et pourrait affecter négativement les opérateurs », indique la lettre.

Ce cryptage est déjà actif en version bêta, et ces opérateurs ne permettent pas de l’utiliser, avertissant l’utilisateur que « c’est incompatible avec l’utilisation des données mobiles ».

Pour un utilisateur, il est difficile de comprendre Pourquoi empêcher quiconque d’espionner les pages Web que vous visitez est « un trou dans la sobería numérique européenne » et un frein à « la capacité d’innover et de rivaliser sur les marchés numériques » des opérateurs.

En fin de compte, tout se résume à une guerre pour le contrôle des données. Les internautes paient une petite somme pour la connexion Internet, et 90 % des services et applications sont gratuits, car ce qui vaut de l’argent, ce sont nos données, qui sont massivement espionnés par tout le monde : opérateurs, gouvernements, publicité, réseaux sociaux…

Les opérateurs les utilisent pour découvrir les services, les sites Web, les goûts et les tendances des utilisateurs, et avec eux planifier de nouveaux services, distribution de réseaux téléphoniques, produits, tarifs, forfaits télévision, etc.

Manzana est l’une des rares entreprises à il ne trafique ni n’espionne ces données. Gagnez tellement d’argent en vendant des appareils et l’App Store que vous n’en avez pas besoin.

Et c’est pourquoi quand défend la confidentialité des utilisateurs en cryptant les données de navigation, les autres se jettent la main sur la tête.

Ces quatre opérateurs, les plus importants d’Europe, font appel à la « sobriété numérique européenne ». D’autres, comme le secrétaire d’État britannique auprès de Priti Patel, à sécurité– Si votre navigation est cryptée, les criminels et la pédopornographie ne peuvent être poursuivis.

Quelque chose nous dit que cette nouvelle fonctionnalité de l’iPhone ne durera pas longtemps, du moins en Europe…