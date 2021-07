Pourquoi Terra (LUNA) récompensera les utilisateurs avec un nouveau programme de récompenses communautaires

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Avant l’effondrement du marché des crypto-monnaies, Terra (LUNA) a connu l’un des rallyes les plus forts de 2021. Le jeton natif de cette plate-forme s’est échangé en dessous de 1 $ plus tôt dans l’année et a atteint un sommet historique de 22 $ plus tôt. prix de 5,88 $.Le rallye se traduit par un bénéfice de 2,691% en un an.

LUNA évolue latéralement sur le graphique journalier. Source : LUNAUSDT Tradingview

Son écosystème s’est développé tout aussi rapidement. Par conséquent, le protocole a décidé de lancer le programme Terra Community Rewards. L’annonce officielle indique ce qui suit :

L’écosystème de Terra est florissant. Des projets tiers apparaissent apparemment tous les jours et les opportunités pour les membres de la communauté de contribuer à la croissance de TeFi sont nombreuses.

Compte tenu de cette croissance, le protocole a lancé cette initiative et avec elle des incitations économiques pour les utilisateurs afin de contribuer à diffuser les avantages de cet écosystème. Le programme a été créé en partenariat avec Terra Bites, un podcast dédié à ce protocole, et Learn Terra.

Le programme vise à accroître l’adoption de ce protocole et des applications basées sur son écosystème. L’équipe derrière Terra pense que le contenu éducatif peut aider à attirer plus d’utilisateurs vers la plate-forme.

Des aperçus de haut niveau des applications de Terra, des didacticiels pas à pas sur l’utilisation des applications et des guides détaillés sur la variété croissante de stratégies de croissance du rendement utilisant les actifs de Terra ont aidé à intégrer de nouveaux utilisateurs et ont fourni un meilleur contexte dans le Écosystème Terra.

Comment contribuer à Terra, son écosystème et gagner de l’argent

Chaque vendredi, les utilisateurs et les membres de la communauté peuvent trouver 3 “sujets de récompenses” répertoriés sur le site officiel de Learn Terra, dans la section des récompenses. Les participants peuvent soumettre les récompenses, des articles écrits d’environ 1 500 mots couvrant différents sujets, et gagner des récompenses sur UST, le stablecoin natif du protocole.

Les articles peuvent être des didacticiels, des procédures pas à pas, des analyses et d’autres formats. La récompense du premier mois du programme sera financée par Terraform Labs (TFL). Par la suite, vous recevrez un financement d’un accord de dépôt du Protocole Pylône.

Pylon est composé d’une série de produits d’épargne et de paiement DeFi basés sur le protocole d’ancrage de Terra. Il a été créé à des fins telles que le programme de récompenses ; pour traiter les transactions entre les fournisseurs de valeur à long terme et les consommateurs.

Chaque semaine, TFL et Terra Bites sélectionneront 3 récompenses. Le gagnant de chaque catégorie recevra 500$ et les deux autres places recevront respectivement 100$ et 50$. Au début, les soumissions seront acceptées par le biais d’articles écrits, mais seront étendues à l’avenir.

Les récompenses de contenu seront à l’origine limitées au contenu écrit sur des sujets sélectionnés par TFL et Terra Bites. Cependant, nous envisageons d’étendre le programme pour inclure du contenu visuel, notamment des didacticiels vidéo, des vidéos explicatives animées, une conception graphique, etc. Les sujets de récompenses seront également ouverts aux contributions de la communauté à l’avenir.

Les participants doivent soumettre leurs candidatures via une publication Medium, créée à partir de leurs propres comptes, au plus tard le mercredi suivant la publication de la récompense à 17h00 PST.