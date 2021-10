Pourquoi Terry Bradshaw vend du slime sur le groupe Bradshaw

Ventes visqueuses.

Le tout nouvel épisode de The Bradshaw Bunch de ce soir était une affaire sérieuse, avec Terry Bradshaw et sa fille Rachel explorer deux idées entrepreneuriales très uniques : le slime et le yoga chaud, respectivement.

Pour être juste, Terry n’était que la moitié de l’équipe créative derrière ce qui a finalement été nommé « Slime Balls Inc ». Le vrai visionnaire était Zurie, sa petite-fille de 8 ans !

« Vous et moi en affaires ensemble, nous formerons une LLC », a déclaré l’ancien joueur de la NFL à Zurie alors qu’elle travaillait dur pour ajouter des paillettes à un nouveau lot de slime. « Vous le dirigerez, vous serez donc le PDG. L’argent affluera et la vie sera belle! Nous allons devenir riches parce que vous êtes intelligent et que vous avez une passion pour cela. »

Cue Zurie fait semblant de faire caca sa bave.

Ne vous inquiétez pas, cependant, elle a prouvé qu’elle avait ce qu’il faut pour être une propriétaire d’entreprise prospère lorsqu’elle et Terry sont descendus dans la rue.