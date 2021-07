Pourquoi Tether (USDT) n’a émis aucun USDT depuis 7 semaines ? ⋆ Crypto nouveaux médias

L’USDT émis par Tether est le plus grand acteur stable du marché avec une capitalisation boursière de 61,9 milliards de dollars. Le meilleur stablecoin a souvent été associé aux FUD d’augmentation des prix du Bitcoin (BTC) dans le passé. Les sentiments baissiers persistants du marché depuis le chaos du marché de mai coïncident également avec la non-émission de l’USDT. La dernière émission d’USDT sur le marché a eu lieu 7 semaines plus tôt, le 31 mai, ce qui a permis à Tether d’ajouter 1 milliard d’USDT à sa capitalisation boursière.

Le prix du Bitcoin Tether FUD préconise que l’émission de Tether de l’USDT soit faite pour augmenter le prix du BTC. Les allégations étaient basées sur le procès de Tether avec NYAG et le manque de clarté sur ses réserves. Cependant, au cours de la dernière année, Tether a réglé son cas NYAG et a également produit son premier rapport d’audit de réserve. L’émetteur de pièces stables maintient que l’offre du marché de l’USDT est entièrement basée sur la demande.

Plusieurs théories ont été émises pour expliquer pourquoi Tether n’a émis aucun nouvel USDT pendant la plus longue période depuis sa création. Une théorie importante concerne une baisse de l’offre depuis l’effacement de 1 000 milliards de dollars en mai de cette année. Depuis lors, le marché a ralenti avec une faible liquidité et un mouvement de prix dans la même fourchette. Cette théorie est validée par les données sur le volume des échanges sur les bourses qui ont connu une baisse de 50 % après mai.

La répression chinoise a eu un impact sévère sur la demande de pièces stables

La série de mesures de répression crypto sur les services commerciaux et miniers par les autorités chinoises avait été un facteur majeur des sentiments actuels du marché. La répression a non seulement entraîné la dislocation de toute une industrie minière du centre minier, mais a également eu un impact sur la demande de pièces stables sur les bourses desservant les clients chinois.

Malgré l’interdiction d’échange en 2017, les clients chinois ont trouvé des moyens d’accéder aux échanges cryptographiques étrangers, ce qui en fait un consommateur clé de stablecoin. Le gouvernement chinois avait jugé le commerce de crypto illégal, ce qui a conduit de nombreux échanges de crypto à couper leurs liens avec les clients chinois.

Le gouvernement américain se concentre sur la réglementation des pièces stables

Le gouvernement américain se concentre de plus en plus sur la réglementation du marché de la cryptographie en commençant par les pièces stables. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a appelé à réglementer le marché des pièces stables le plus tôt possible. Le commentaire de Yellen est intervenu lundi lors de la réunion du groupe de travail du président sur le marché financier.

Beaucoup pensent que le récent appel à une réglementation sur le marché des pièces stables pourrait être une autre raison principale du manque d’émission de Tether depuis près de deux mois maintenant. L’augmentation de l’USDC et sa croissance rapide sur le marché du défi sont également considérées comme l’une des raisons de l’arrêt récent.

