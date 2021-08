Pourquoi Teyana Taylor encourage sa fille Junie, 5 ans, à être sur TikTok

in

Il n’est jamais trop jeune pour fonder un empire !

La star de We Got Love Teyana & Iman Teyana taylor a prévu une fille de cinq ans Junie shumpertdepuis des années, et maintenant, la réalisatrice-actrice-chorégraphe révèle son secret pour favoriser la créativité de sa fille Junie.

“Junie est un esprit libre, tu vois ce que je veux dire ?” Teyana explique dans un aperçu de l’épisode du 25 août. “Donc, le fait qu’elle ait tellement de personnalité, je pense que TikTok est un excellent exutoire.”

Cependant, la mère de deux enfants sait que les médias sociaux peuvent être un paysage dangereux pour un jeune enfant. “J’ai l’impression qu’il n’y a aucun moyen de contrôle pour gérer TikTok”, ajoute Teyana. “TikTok peut devenir incontrôlable. Mais j’aime le fait que TikTok permette aux enfants d’être expressifs et d’apprendre de nouvelles choses. J’essaie juste de lui donner la liberté de faire ce qu’elle fait. Je veux juste trouver un juste milieu. ”