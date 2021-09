Pourquoi Tezos est-il toujours à la hausse malgré le ralentissement généralisé du marché ?

in

De plus en plus d’entreprises et de projets recherchent un remplaçant pour l’ETH en raison de la lenteur de leur réseau ; fait qui est dû à sa saturation. L’une des options qu’ils commencent à envisager est le réseau XTZ ; raison qui a conduit à la hausse du token malgré la dernière récession généralisée sur le marché.

Cependant, il y a plus de fondamentaux qui font monter Tezos, mais avant de commencer par les détails, nous suggérons de rappeler qu’au moment de la rédaction, le jeton accumule un gain de 16,99% au cours des dernières 24 heures et un gain dans le 7 derniers jours 6,90 % selon CoinMarketCap ; De plus, il se négocie à 5,68 par rapport au dollar américain.

Il accumule un total de 212% de gains depuis son plus bas du 21 juillet à 2,89 $ jusqu’à la date de rédaction.

Les fondamentaux de Tezos

La mise à jour Granada, de Tezos, est arrivée il y a quelques jours et a apporté des changements importants au réseau de crypto-monnaie. Cela a peut-être amené les investisseurs individualistes et institutionnels à ressentir une plus grande attirance pour le jeton XTZ.

Depuis, l’un des points forts de la mise à jour de Grenade est que les tarifs de gaz payés dans les contrats intelligents ont été réduits. En plus de cela, ils ont également souligné dans la publication Twitter que grâce au consensus Emmy, les temps de blocage ont été réduits jusqu’à 50%. Cela signifie que ceux qui font du jalonnement pourront recevoir leurs récompenses en moins de temps.

La 7e mise à niveau de Tezos « Grenade » est maintenant en ligne ! 👊🏾Consensus Emmy *, réduction des temps de blocage de 50% Améliorations du gaz, réduisant massivement la consommation de gaz dans les contrats intelligents Cuisson de la liquidité, tirant parti du mécanisme de gouvernance et des incitations pour fournir des biens publics #Tezos #Granada pic.twitter.com/IL4zJBe9oU – Tezos (@tezos) 6 août 2021

En plus de la mise à jour Granada, nous avons également remarqué une grande acceptation par des entités importantes. Ceci, en d’autres termes, a été l’un des fondamentaux qui ont poussé Tezos vers le haut, car l’adoption dans le réseau génère une augmentation des transactions et du nombre d’utilisateurs qui l’utilisent.

InCoreBank est l’entité financière qui permettra aux investisseurs institutionnels d’ouvrir des opérations pour XTZ. En outre, il comprendra également divers autres services, qui mettent principalement en évidence le stockage interne et le jalonnement. En résumé, on peut dire que ce sont les principaux fondamentaux qui peuvent être à l’origine de la montée des Tezos, cependant, ci-dessous, nous vous dirons ce qui se passera dans les prochains jours avec la tendance actuelle.

Aperçu et analyse à mi-parcours de XTZ

Concernant sa tendance sur le marché, on peut facilement voir que le jeton a été suracheté ; ce qui est également montré par le RSI qui était situé il y a quelques jours à 75 points. Par conséquent, une correction était à prévoir, puisque les bougies étaient également en dehors des canaux ENV ; ce qui confirme ce qui précède.

D’autre part, avec la correction générale du marché, le jeton a atteint le support à 4,30 $; un fait qu’il est vraiment nécessaire de souligner dans l’analyse, puisque cette chute génère de nouvelles opportunités d’investissement ; ce qui se traduit par une augmentation de la demande.

Analyse XTZ dans la temporalité quotidienne. Source : TradingView.

Compte tenu des perspectives actuelles, de la position du RSI, de la fermeture des bougies et des supports, nous pouvons dire qu’à ce stade, le token peut continuer à se corriger. Depuis, les bougies restent au-dessus de la ligne supérieure de l’ENV.

Cependant, la tendance à long terme reste haussière en raison de la pertinence que le jeton XTZ a acquise avec les récentes mises à jour. Il faut donc faire attention de toucher à nouveau la résistance qui se situe à 6$ ; pour le surmonter, le prochain niveau clé serait à 7 $.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’actifs financiers.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport