Nous sommes encore à quelques semaines de la première de The Bachelorette Season 18, il faudra donc peut-être un certain temps avant de rencontrer notre nouveau Bachelor. Même après la première, il n’y aura aucune indication de la distance parcourue par l’élu dans la saison de Michelle Young. S’il est un favori et reste dans les parages pendant un certain temps, ce sera une très longue attente d’annonce pour une nation célibataire déjà impatiente.