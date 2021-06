Pourquoi The Conjuring 3 a supprimé un personnage démoniaque de sa version finale

Si vous êtes déçu d’entendre parler de l’omission d’un personnage par ailleurs assez impressionnant, il ne semble pas que tout espoir soit perdu lorsqu’il s’agit de le voir dans le futur. Et pour ceux qui pourraient être concernés, ne vous inquiétez pas, la suppression du personnage n’a pas rendu le film moins horrible.

The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It est maintenant à l’affiche si vous ne l’avez pas déjà vu ou, si vous n’avez pas encore envie de vous aventurer à nouveau pour le voir sur grand écran, vous pouvez regarder le film à chez vous en le diffusant sur HBO Max.