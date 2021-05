Pourquoi The Conjuring 3 est “ honnêtement ” l’affaire la plus sombre de Warren à ce jour, selon le réalisateur

The Conjuring: The Devil Made Me Do It est centré sur l’histoire notoire d’Arne Cheyenne Johnson, un homme qui a été reconnu coupable du meurtre de son propriétaire au début des années 1980 et qui a été la première personne connue de l’histoire des États-Unis à affirmer qu’il était innocent. parce qu’il était possédé lorsque le meurtre a été commis. À l’époque, Arne sortait avec une jeune femme nommée Debbie Glatzel, et avant le crime, il était présent à un exorcisme pour le frère de Debbie, David – c’est à ce moment-là, prétend-il, que l’esprit pervers est entré dans son corps. Ed et Lorraine Warren faisaient tous deux partie de l’élimination des démons sanctionnée par l’église de David, qui est la scène qui commence le nouveau film.