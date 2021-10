Pourquoi ‘The Conners’ n’a pas encore ajouté Katey Sagal au générique d’ouverture

Alors que Roseanne a changé son générique d’ouverture chaque saison, The Conners ne l’a pas encore fait, même après le mariage de Louise de Katey Sagal dans la famille plus tôt ce mois-ci. Le producteur exécutif Bruce Helford a déclaré qu’il n’y avait pas de plans immédiats pour changer les choses, peut-être à cause du statut officiel de Sagal dans la série étant toujours dans les limbes. Sagal est toujours crédité comme guest star récurrente, même si l’ancienne star de Sons of Anarchy sera très souvent vue dans la saison 4.

« Nous n’avons vraiment pas changé ou altéré ceux-ci de quelque façon que ce soit [since Season 1] », a récemment expliqué Helford à TVLine. « Honnêtement, j’imagine que si nous les modifiions, nous inclurions [Katey Sagal]. Mais pour autant qu’elle soit techniquement une habituée, et quoi que cela signifie contractuellement, nous laissons cela ouvert. La star de Mariés… avec enfants apparaîtra « assez régulièrement » au cours de la saison 4, a déclaré Helford.

« Ça a toujours été la même chose. Même quand elle faisait Rebel, elle a mis dans son contrat qu’elle devait être libre de faire autant d’épisodes de The Conners qu’elle le voulait », a poursuivi Helford. « Je ne sais pas s’il y a un nombre réel, mais je sais qu’elle sera dans plus de la moitié des épisodes. »

Les Conners ont vu d’autres changements de distribution depuis sa création en octobre 2018, des mois après l’annulation du renouveau de Roseanne en raison des commentaires racistes de Roseanne Barr sur Twitter. Maya Lynne Robinson, qui joue l’épouse du DJ Geena, a été promue dans la série régulière après le pilote, et Jay R. Ferguson, qui incarne l’ex-petit ami de Darlene, Ben, a été promu avant la saison 3, mais la séquence de titre est restée la même dans les deux cas. . Sagal apparaît dans la série depuis l’épisode de la saison 1 « O Sister, Where Art Thou? », jouant le nouvel intérêt amoureux de Dan Conner de John Goodman.

Au cours de l’épisode du 13 octobre « Le mariage de Dan et Louise », le personnage de Sagal, Louise, a finalement épousé Dan. La cérémonie de mariage a failli dérailler lorsqu’une tornade a frappé, mais Jackie (Laurie Metcalf) a veillé à ce que tout se passe à temps. « Un épisode de mariage traditionnel n’aurait pas ressemblé à The Conners », a déclaré le producteur exécutif Dave Caplan à TVLine. « Beaucoup de choses dans la vie des Conners sont tumultueuses, il était donc logique d’avoir aussi un mariage tumultueux… Une grande partie de ce que sont les Conners, c’est la persévérance. Leur offrir un mariage qui est un défi et les voir persévérer et trouver le bonheur parmi les décombres littéraux nous a séduits. » De nouveaux épisodes de The Conners sont diffusés les mercredis ABC à 21 h HE et sont disponibles en streaming sur Hulu.