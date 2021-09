Pourquoi The Crown de Netflix peut être un concert d’acteur super étrange, selon le gagnant d’un Emmy Josh O’Connor

Josh O’Connor semble définitivement avoir aimé son travail dans la série, et décrocher l’un des plus grands prix de la télévision ne pouvait pas faire de mal. Pourtant, parler de travailler sur The Crown plus que de travailler activement sur The Crown est une situation étrange à laquelle peu de gens pourraient probablement s’identifier. La victoire aux Emmy signifie au moins qu’il termine son mandat de prince Charles sur la plus haute des notes. Alors que The Crown entre dans la prochaine ère, Dominic West assumera le rôle.