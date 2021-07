Pourquoi The Haunting Of Hill House est un choix génial pour les nuits d’horreur d’Halloween d’Universal Studios

3. Les fantômes sont PARTOUT

Au-delà du récit, au-delà du développement du personnage, au-delà des performances, au-delà de la cinématographie luxuriante et au-delà de la direction astucieuse de Mike Flanagan, The Haunting of Hill House gagne mon cœur épouvantable pour la façon dont la population fantomatique de la maison est intégrée dans l’esthétique tout au long de saison. Peu importe le nombre de fantômes et de visions horribles dont vous avez été témoin lors de votre premier visionnage, il y a probablement encore une pléthore de moments où vous n’avez pas remarqué de silhouettes effrayantes et d’ombres inexplicables tapies à l’arrière-plan et juste au coin de la rue. Cela donne aux équipes créatives d’Universal Studios une immense toile avec laquelle travailler pour savoir comment et où mettre en place de grandes frayeurs, à la fois avec des fantômes inanimés et avec ses interprètes humains, et l’annonce a confirmé que les fans pourront voir des goules de renom comme le Bent-Neck Lady, le fantôme du sous-sol, le grand homme et plus encore !