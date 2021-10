The Morning Show est l’une des émissions télévisées les plus animées du moment, principalement grâce au duo principal composé de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Le spectacle a fait l’objet d’un battage médiatique au cours des dernières années, depuis que son développement a été signalé dans les métiers d’Hollywood. Beaucoup de gens aiment Aniston et Witherspoon et réclament à grands cris de voir la série. Il y a juste un problème : The Morning Show n’est pas sur Netflix. De plus, il est difficile de voir un monde où il se retrouve un jour sur Netflix. Ce fait bouleverse certains fans de la paire principale, principalement parce que Netflix est le service de streaming de base pour de nombreux ménages. (« Netflix » est essentiellement un terme de facto pour le streaming de contenu pour beaucoup.)

Vous vous demandez peut-être « Pourquoi ce n’est pas sur Netflix ? » ou « N’ai-je pas entendu dire que cela allait sur Netflix ? » Eh bien, alors que Netflix était dans le mix pour les maisons possibles pour The Morning Show, il a fini par atterrir sur Apple TV +, le service de streaming relativement nouveau d’Apple qui abrite également Ted Lasso de Jason Sudeikis, See de Jason Momoa, Defending Jacob and the Tom de Chris Evans Film de Hanks Greyhound. La saison 1 y est diffusée en intégralité maintenant, avec des épisodes de la saison 2 qui se déroulent chaque semaine. Apple TV+ étant un service autonome, il ne semble pas que The Morning Show arrivera bientôt sur Netflix.

Netflix était constamment dans la conversation alors que les spéculations sur l’émission commençaient. Dans l’article initial de The Hollywood Reporter sur le projet, Lesley Goldberg a écrit : « Le package, qui n’a pas encore été mis sur le marché, devrait être distribué aux câblodistributeurs haut de gamme comme HBO et aux services de streaming, dont Netflix. Compte tenu des étoiles attachées, il devrait susciter un intérêt important de la part de plusieurs soumissionnaires. » Peu de temps après, le Financial Times a rapporté que Netflix était en duel avec Apple pour les droits de la série. En novembre 2017, Apple a remporté la victoire, obtenant The Morning Show avec une commande de deux saisons (20 épisodes). Le casting s’est rapidement rempli, avec Steve Carell et Billy Crudup à bord, entre autres.

Avec la plus petite base d’installation d’Apple TV+, l’émission n’a sûrement pas été vue par le plus grand public possible, même avec un intérêt constant pour la collaboration d’Aniston et Witherspoon. Certains fans pourraient même ne pas se rendre compte que la série est sortie. Mais il est! Vous pouvez vous rendre ici pour découvrir la série, ainsi que toutes les autres offres sur Apple TV +.