Pourquoi The Rock pourrait revenir pour Fast and Furious 10, selon Justin Lin

Les gens vont et viennent dans la saga Fast and Furious, qu’il s’agisse de personnages à l’écran, ou de cinéastes dans le fauteuil du réalisateur. Justin Lin, par exemple, revient dans la franchise après s’être assis sur Furious 7 et Le destin des furieux, et il s’assure que Han, le coureur de Sung Kang, décédé par la pensée, est capable de revenir dans le mix. Sachant que la saga Fast se dirige vers une finale en deux parties qui devrait clore ce segment de l’histoire, le podcast ReelBlend voulait savoir si The Rock était sur la « table », pour ainsi dire, en termes de revenant pour la conclusion, et Lin nous dit pourquoi il pense que c’est possible dans le clip exclusif ci-dessus.