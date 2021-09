Pourquoi The Ruts’ Classic est l’un des grands débuts du punk

C’était la une des journaux en 1977 mais, deux ans plus tard, le punk était sous assistance respiratoire. Pistolets sexuels avait expiré depuis longtemps ; The Clash avait l’intention de faire craquer l’Amérique ; Les enfants britanniques étaient séduits par les nouveaux mouvements de rue tels que 2-Tone et le renouveau des mods. Pourtant, en juin 1979, le quatuor de West London Les ornières a donné au punk un peu de CPR bien nécessaire lorsque leur deuxième single classique, “Babylon’s Burning” – un hymne urgent, entraînant (et toujours terriblement prémonitoire) attaquant la violence à caractère raciste – est entré dans le Top 10 britannique, donnant un avant-goût de ce qui viendrait de son album parent, The Crack.

Pour le grand public, The Ruts semblait s’être matérialisé de l’éther, mais en réalité, c’était un groupe au passé coloré. Ironiquement, le guitariste Paul Fox et le chanteur charismatique Malcolm Owen se sont rencontrés pour la première fois dans une commune hippie de l’île galloise d’Anglesey, au début des années 70. Le batteur Dave Ruffy, quant à lui, a appris son métier en jouant dans un groupe de ska/rocksteady de l’East End, The Star-Keys, alors qu’il était encore adolescent, et il aimait le reggae, tout comme le bassiste des Ruts, John “Segs” Jennings.

Goûts éclectiques

« Le punk était libérateur, mais une grande partie de la première vague [punk bands] Je voulais juste sonner comme les Stooges et il y avait tellement plus de musique là-bas », a déclaré Segs à uDiscover Music. “Avant de commencer, Ruffy travaillait dans un magasin de disques (James Asman dans Cannon Street à Londres) et nous avions tous faim de toutes les nouveautés à venir. Lorsque Ramones est sorti, nous avons pensé que la brutalité de leur son était fantastique.”

“Mais nous avions tous des goûts éclectiques”, poursuit Ruffy. “Nous avons aimé Capitaine Cœur de Bœuf et Malcolm était un fan de funk – il a acheté les albums de Parliament dans ma boutique. Le punk était une question de changement, mais il s’agissait autant d’attitude que de déclarations artistiques. »

Par conséquent, si The Ruts s’est indéniablement inspiré de Ramones, Le choc, et Sex Pistols, ils étaient une unité puissante et polyvalente qui pouvait jouer avec vengeance. Leur succès apparemment instantané dans le Top 10 est en fait dû à 18 mois de concerts difficiles et à un accord avec Virgin Records négocié par leur premier single surprenant et infusé de dub, “In A Rut”, qui est apparu sur le label People Unite, dirigé par Ensemble de reggae londonien Misty In Roots.

Le groupe a obtenu un deuxième succès dans le Top 30 britannique en août 79 avec le foudroyant « Something That I Said », mais son excellent revers, « Give Youth A Chance », a été le premier flirt très réussi de The Ruts avec le reggae roots des années 70. Avec l’aide du sympathique producteur Mick Glossop, The Crack a suivi son sillage et a prouvé que The Ruts avait bien plus à offrir que de simples hymnes à indice d’octane élevé.

Spontané et sincère et réel

« Nous avons enregistré la plupart de The Crack à [Virgin Records’ London studio] La maison de ville dans environ trois semaines et nous avons passé un bon moment. C’était un studio à la pointe de la technologie et avec Mick, nous avions un très bon producteur », s’enthousiasme Ruffy. « Il était brillant en studio, vraiment inventif et nous soutenait, et nous avons été impressionnés par son palmarès… Mick avait déjà travaillé avec Frank Zappa et Van Morrison, et nous les avons adorés. Les sons qu’il entendait [Zappa’s] Joe’s Garage était tout simplement incroyable. Je me souviens que nous avons pensé : « Imaginez si nous pouvions obtenir un son comme celui-là ! »

The Crack était d’une diversité impressionnante pour un LP à prédominance punk, avec des décors sublimes tels que “Jah War” militant et reggae et même le commentaire néo-prog sur la guerre nucléaire “It Was Cold” côtoyant une autre paire de , des hymnes politiquement chargés dont « Backbiter », « Savage Circle » et le numéro maussade et anti-violence policière « SUS ».

“Je pense que The Crack a une sorte d’intemporalité à ce sujet, parce que c’était vraiment spontané, sincère et réel”, a déclaré Ruffy à propos de la longévité de l’album. « Les chansons sont issues de nos expériences et ce sont de très bonnes chansons bien conçues, en fin de compte. »

“Il y a des sujets lourds là-dedans, mais ces sujets sont toujours pertinents”, ajoute Segs. « Regardez quelque chose comme ‘Jah War.’ La discrimination est-elle terminée et tout le monde vit-il désormais en harmonie ? Non, ils ne le sont pas. Babylone brûle-t-elle toujours ? C’est trop juste. La technologie a peut-être évolué, mais les problèmes sociaux restent les mêmes, donc ces chansons sont tout aussi valables aujourd’hui. »

The Crack a été publié pour la première fois en septembre 1979. Il était logé dans une pochette mémorable adaptée d’une toile originale peinte par l’artiste anglais John Howard et qui appartient maintenant à l’un des plus grands fans de The Ruts, Henry Rollins.

L’album s’est hissé au 16e rang du Top 40 britannique et aurait dû être le premier chapitre d’une histoire pleine de succès. Cependant, après que le groupe ait décroché un troisième succès dans le Top 40 avec “Staring At The Rude Boys”, Malcolm Owen est décédé d’une overdose d’héroïne en juillet 1980, réduisant tragiquement la carrière de The Ruts. Fox, Jennings et Ruffy se sont ensuite séparés après avoir enregistré deux disques sous-estimés sous le nom de Ruts DC, avant une réunion émotionnelle avant la mort de Fox, en 2007, a conduit Ruffy et Jennings à reformer Ruts DC avec le guitariste Leigh Heggarty. Le groupe nouvellement aligné a donc publié le Rhythm Collision Vol.2 amélioré dub en 2013, puis est revenu avec tous les canons flamboyants grâce au très acclamé Music Must Destroy en 2015.

Le groupe a célébré le 40e anniversaire de l’album en jouant le disque dans son intégralité lors d’une vaste tournée au Royaume-Uni et en Irlande en 2019.

“Répéter pour la tournée était vraiment émouvant parce que nous avons fini par revisiter tout un tas de trucs du passé”, se souvient Segs. « C’est presque comme si nous entendions certaines chansons pour la première fois parce que nous n’en avons pas joué beaucoup en live depuis si longtemps. Ce n’est que maintenant que nous entendons les subtilités des chansons et que nous réalisons à quel point Malcolm était génial et à quel point les arrangements de Foxy étaient inventifs.

« Nos normes sont toujours très élevées, mais elles sont plus élevées que jamais ces jours-ci, car nous savons que nous devons intensifier cette tournée », conclut Ruffy. “Nous savons que nous devons rendre justice aux chansons car nous réalisons que The Crack est un album tellement important pour beaucoup de gens. Il y a une responsabilité là-bas pour bien faire les choses.

Cet article a été publié pour la première fois en 2019. Nous le republions aujourd’hui à l’occasion de l’anniversaire de la sortie de The Crack en 1979. La réédition vinyle du 40e anniversaire de The Crack peut être achetée ici.