Pourquoi The Suicide Squad de James Gunn devait être classé R

Nous avons vu le genre de la bande dessinée évoluer et mûrir au fil des ans – au point qu’une adaptation de bande dessinée classée R n’est plus un concept aussi rare qu’elle aurait pu l’être. En règle générale, les superproductions de super-héros sont destinées à plaire à tous les publics, jeunes et moins jeunes. Mais lorsque le matériel nécessite une approche plus graveleuse et plus sale, alors des films comme Logan, Deadpool, Joker et bien d’autres se battent pour obtenir cette cote R et réussissent souvent. C’est également le cas du prochain film de James Gunn, The Suicide Squad, un film autonome qui n’est ni une suite de la version 2017 réalisée par David Ayer, ni un redémarrage de cette histoire. C’est simplement un film autonome que Gunn a conçu et présenté à DC et Warner Bros., et nous avons appris sur le plateau que dès le premier jour, Gunn signifiait qu’il était classé R.