Pourquoi The Suicide Squad de James Gunn n’essaie pas de se connecter au plus grand univers cinématographique de DC

C’est vraiment un film indépendant. … Je pense que The Suicide Squad est tout à fait conforme à ce que nous avons fait sur Aquaman et Shazam ! dans le sens où l’idée était de faire un grand film autonome, et ne vous inquiétez pas de la façon dont il s’intègre dans un univers plus large. C’est évidemment ce que nous avons fait avec Aquaman et avec Shazam ! C’est ce que nous faisons ici. Nous sommes juste en train de faire un grand film. Nous esperons. Mais c’est l’objectif. Il n’a pas besoin de vivre dans un univers plus large, automatiquement. C’est quelque chose que si vous revenez en arrière – je pense que James l’a probablement dit il y a des années. Il a été cité… Chaque fois qu’il parlait de la construction d’univers, de la Monster University à Universal, ou de cet univers, il disait toujours : “Fais juste un bon film. Faites un bon film, et s’il mérite d’être construit sur quelque chose de plus que cela, alors vous trouverez un moyen de le faire. Mais vous n’avez pas besoin d’avoir une idée préconçue de la façon dont tout cela s’emboîte lorsque vous réalisez ce premier film. Donc pour nous, il s’agit beaucoup d’aller faire un grand film.