Pourquoi Thin Lizzy faisait du rattrapage aux États-Unis

1977 dans le monde de Mince Lizzy était tout au sujet de “Dancin’ In The Moonlight” et de répandre leur mauvaise réputation dans le monde entier. Alors que les héros du rock irlandais grimpaient dans les charts britanniques avec ce premier single (sous-titré “It’s Caught Me In Its Spotlight”), le huitième album studio du groupe a fait ses débuts dans les charts américains – avant même de figurer dans les best-sellers britanniques – le 24 septembre 1977. .

Lizzy était toujours en train de rattraper son retard aux États-Unis après les événements malheureux de 1976 lorsque, alors qu’ils faisaient de grands progrès avec l’album et la tournée Jailbreak, Phil Lynott a contracté une hépatite. Ils ont dû annuler une autre tournée soutenant L’arc-en-ciel de Ritchie Blackmore cela aurait contribué à rehausser encore plus leur visibilité.

Opportunités transatlantiques manquées

Ainsi, alors que Jailbreak atteignait le Top 20 américain, l’ensemble Johnny The Fox de quelques mois plus tard n’atteignait que la 52e place. Lizzy était en tournée en Europe alors que Bad Reputation émergeait, jouant au Reading Festival fin août avant une énorme tournée britannique de 27 dates en novembre et décembre.

L’enregistrement de l’album a été entaché par l’absence fréquente du guitariste Brian Robertson. Ses crédits sur seulement trois morceaux se sont avérés être ses dernières apparitions en studio avec le groupe, qui est apparu sur la couverture du trio de Lynott, Scott Gorham et Brian Downey.

“Une grande raison pour laquelle Phil et moi sommes devenus de si bons amis était parce que nous nous faisions confiance”, a déclaré Gorham plus tard, cité par Classic Rock. “Pas de noms, mais peut-être qu’avec certains des autres gars, il ne leur a jamais vraiment fait confiance. On a toujours eu tendance à être d’accord, musicalement. Pas toujours sur l’album mais certainement sur scène. De plus, je ne me suis jamais inquiété d’être une grande star, donc ça ne s’est jamais interposé entre nous non plus, alors que c’était peut-être le cas avec d’autres [guitarists]. ”

Écoutez le meilleur de Thin Lizzy sur Apple Music et Spotify.

Bad Reputation a atteint le n ° 4 au Royaume-Uni, est rapidement devenu disque d’or et a également été un succès notable auprès des lecteurs scandinaves du groupe, atteignant le Top 10 en Suède et le Top 15 en Norvège. Pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique, l’album correspondait aux 11 semaines de classement de Johnny The Fox et a au moins ramené Lizzy dans le Top 40 du classement Billboard LP, à la 39e place. Pour rappeler leurs fortunes américaines antérieures, Jailbreak a ensuite été certifié or par la RIAA.

Achetez ou diffusez une mauvaise réputation.