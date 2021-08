Pourquoi Thomas Jacobs “ne changerait rien” de son comportement

Thomas Jacob sait que son expérience sur The Bachelorette n’était pas vraiment rose.

Après s’être disputé avec certains des gars et avoir vécu une rupture brutale avec Katie Thurston, le courtier immobilier n’a pas vraiment quitté l’émission en tant que favori des fans.

Mais dans un aperçu exclusif de l’épisode du 30 août du podcast Talking It Out, Thomas a réfléchi à tout ce qu’il a appris de l’expérience.

“Vous n’allez pas plaire à tout le monde”, a-t-il déclaré aux co-animateurs Mike Johnson et Bryan abasolo. “L’une des raisons pour lesquelles je pense que les choses ont mal tourné pour moi parce que je courais partout en essayant de rendre tout le monde aussi heureux que possible à tout moment et le plus souvent, si vous faites cela, vous le faites au sacrifice de toi-même.”

Une autre leçon importante que Thomas a apprise de son passage dans la série était de “ne jamais quitter vos principes fondamentaux de qui vous êtes”. Lorsqu’il est allé tourner The Bachelorette au Nouveau-Mexique, la star de télé-réalité de 29 ans a admis avoir abandonné son vrai personnage.