Pourquoi Thomas manquait-il à “The Bachelorette” Men Tell All? 10z viral

Après avoir admis avoir envisagé la possibilité de devenir la prochaine star de Bachelor, Thomas Jacobs est rapidement devenu le méchant de la maison dans la saison 17 de The Bachelorette, renvoyé chez lui par Katie Thurston dans l’épisode 4.

Lors de l’épisode Men Tell All de la saison le lundi 26 juillet, Thomas n’était visiblement pas présent. Au lieu de cela, il est apparu via le chat vidéo pour renouer avec Katie et les autres hommes. Thomas s’est récemment entretenu avec Tayshia Adams et Joe Amabile sur le podcast Click Bait with Bachelor Nation pour expliquer pourquoi il ne s’est pas rendu au tournage de la réunion spéciale.

Apparemment, le courtier immobilier ne pouvait pas laisser derrière lui ses entreprises et ses responsabilités dans sa ville natale de San Diego pour se rendre à Los Angeles pendant quelques jours. “Cependant, je suis tellement reconnaissant d’avoir eu la chance d’appeler et au moins d’avoir ce dialogue avec Katie”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose que je voulais avoir depuis que nous avons fini de tourner au Nouveau-Mexique.”

Tayshia a déclaré en plaisantant que Thomas avait esquivé une balle, étant donné que son nom avait été évoqué plusieurs fois dans les conversations tout au long de la nuit. Il a accepté et a répondu: “J’étais un sujet de conversation beaucoup cette saison, et c’était l’une des principales choses pour lesquelles je voulais m’excuser auprès de Katie parce qu’il y avait tellement de dialogues à mon sujet.”

En ce qui concerne le drame qui l’entoure, Thomas a déclaré que l’attention des autres concurrents aurait dû être davantage portée sur Katie et moins sur lui. « Je me fiche de ce que tu ressens pour moi. Tu ne devrais pas te soucier de ce que tu ressens pour moi. Allez juste poursuivre la fille. Je veux dire, la raison pour laquelle nous étions tous là était pour Katie, alors j’ai été un peu surpris d’avoir été si élevé.

Thomas a ajouté que parce qu’il se concentrait sur Katie, pas nécessairement sur le fait de se lier d’amitié avec les autres gars, il était désavantagé. «Et c’est quelque chose dans lequel le recul, j’aurais aimé pouvoir être différent. Cependant, c’est comme ça que je l’ai abordé. J’ai été honnête avec moi-même et je ne peux rien changer à cela maintenant », a-t-il déclaré.

Bien qu’il soit qualifié de “méchant” de la saison de Katie, le joueur de 28 ans ne regrette pas d’avoir été honnête pendant la série. “Je ne vais pas leur mentir, et je suis sûr que je ne vais pas me mentir, car en fin de compte, une fois que les gens sont dans cette émission, ils doivent vivre avec leur vérité, et pour moi, je vivait dans ma vérité, et c’est tout ce que nous pouvons faire en tant que personnes.

La bachelorette, Lundi, 8/7c, ABC