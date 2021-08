Les nombreuses pistes d’avant-première de Sheryl CorbeauL’album Threads de ‘s a révélé que quelque chose de spécial était en préparation par le vénéré troubadour rock et roots. Mais la sortie de l’album par Big Machine le 30 août 2019 dans son intégralité de 17 titres a confirmé un nouveau point de repère dans un catalogue stellaire.

Si, comme elle l’a suggéré, Threads s’avère effectivement être le dernier ouvrage complet de Crow – et quiconque l’appréciera priera sûrement pour que ce ne soit pas le cas – alors c’est une déclaration de clôture remarquable. Heureusement, elle a été remarquablement occupé et visible avec une série de projets depuis. Elle a choisi de le faire en compagnie de ce qui est sûrement l’une des listes d’invités les plus formidables jamais réunies pour un projet d’album.

Mais au-delà de quelques apparitions brillantes et de collaborations inspirées, ce qui a rendu Threads si mémorable, c’est qu’il a redémarré notre conscience de ce qui a fait de Crow une voix unique en premier lieu. Elle chante avec toute l’incisive de sa gloire des années 90 et est dans sa meilleure forme d’écriture depuis des décennies, avec des crédits sur 13 pistes. Trois d’entre eux sont en solo, et deux autres avec son confident de longue date Jeff Trott, avec qui elle a produit le set.

“Redemption Day” de Crow (qui a fait ses débuts sur son album éponyme de 1996 avant de trouver Johnny Cash, dont la voix s’associe maintenant à la sienne pour un effet effrayant) était sûrement du matériel pour le prix CMA. Mais ensuite, il y avait un rival là-bas dans “Dis-moi quand c’est fini”, co-écrit avec le conquérant Chris Stapleton, qui fait écho aux refrains de Sheryl. C’est l’un des nombreux clins d’œil au style rock robuste mais souple qui l’a distinguée, à partir du Tuesday Night Music Club de 1993.

Une phalange d’âmes sœurs illumine le double long métrage d’ouverture de « Prove You Wrong », avec Stevie Nicks et Maren Morris, et « Live Wire », avec Bonnie Raitt et Mavis Staples, tous nommés par des experts comme par un directeur de casting de classe mondiale. Il y a un mariage convaincant de hip-hop et de rock sur “Story Of Everything”, avec Chuck D l’ingrédient surprise parmi le notable du R&B Andra Day et le guitariste blues-rock Gary Clark Jr.

Plus tard, Crow propose la superbe ballade auto-écrite “Don’t”, qui sonne comme l’une des meilleures chansons qui Burt Bacharach jamais écrit. Elle fait équipe avec un autre colistier, Keith Richards, et choisit exactement le bon air pour réhabiter: “The Worst”, sa contribution sous-estimée et révélatrice à la Des pierres‘ Voodoo Lounge, est soigneusement réaménagé pour deux.

D’autres moments uniques de nom que de voix incluent des événements mémorables de fin de carrière pour Kris Kristofferson (reprenant « Border Lord », la chanson titre de son album de 1972), Emmylou Harris et Willie Nelson. Eric Clapton revisite sa performance sur George Harrison‘s “Méfiez-vous des ténèbres” en compagnie de Piquer et Brandi Carlile.

James Taylor illustre un autre nouveau numéro édifiant, co-écrit avec Stapleton, intitulé “Flying Blind”. Ici et souvent, Crow chante les hauts et les bas occasionnels de la vie avec une acuité née de l’expérience qui sonne toujours comme de la sagesse au-delà de ses années.

Vince Gill aide à tout ramener à la maison avec une réflexion finale et émouvante, “For The Sake Of Love” de Sheryl, basée sur le piano mais incorporant un bel arrangement de cordes. Et nous n’avons même pas eu la possibilité de mentionner la contribution vitale de Jason Isbell, Lucius, Lukas Nelson ou Joe Walsh. L’édition vinyle a la voix de Margo Price remplaçant celle de Nelson plus jeune sur “Cross Creek Road”.

Variety a déclaré à propos de Crow que l’album contient “certains des meilleurs écrits qu’elle ait faits”, et The Independent l’a qualifié de “point culminant de pratiquement tous les sons”. [she] a exploré tout au long de sa carrière. Ces Fils sont, littéralement, les fibres mêmes de son essence musicale.

