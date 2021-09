Pourquoi TikTok déteste-t-il ce développement de logements abordables ?

«C’est difficile à décrire, mais vous le savez quand vous le voyez. Bâtiment de gentrification !

Le son retentit à la fin d’une vidéo TikTok représentant un bâtiment de style moderne gris, blanc et vert à Camden, New Jersey. La vidéo, sous-titrée “honnêtement si moche”, a accumulé un million de vues. Les commentaires dénoncent l’embourgeoisement : “Cela déplace les natifs de la communauté”, écrit le créateur, tandis qu’un autre commentateur déclare que “le magasin du coin géré par une famille sera dépassé par Starbucks en un rien de temps”.

La vidéo est emblématique d’une tendance plus large, qui considère les maisons carrées, modernes et souvent multifamiliales comme les coupables de la gentrification, du déplacement et des changements culturels potentiellement violents dans un quartier. Le hashtag de gentrification sur TikTok regorge de messages critiquant les maisons modernes pour des raisons principalement esthétiques. Dans des villes de New York à Philadelphie en passant par Toronto et San Francisco, les utilisateurs de TikTok enregistrent ces propriétés, puis superposent les vidéos – qui ont collectivement gagné des millions de vues – avec de l’audio comme la chanson de JoJo “Leave (Get Out)”. Le message est le même : si ces bâtiments s’élèvent dans votre quartier, le déplacement est imminent.

Déplacements, disparition de repères culturels, inégalités dans nos villes – ce sont des problèmes très graves sur lesquels les décideurs devraient travailler jour après jour.

Cette discussion de l’embourgeoisement est plutôt fréquemment détourné vers ce à quoi ressemblent les bâtiments est un coup d’État massif au nom des propriétaires existants. Ces propriétaires actuels veulent souvent garder un contrôle esthétique, parfois comme moyen de bloquer la construction de nouvelles maisons (les experts ont découvert que la préservation historique est souvent instrumentalisée pour empêcher de nouvelles options de logement plus abordables).

C’est bien de ne pas aimer l’apparence d’une maison; tout l’art n’est pas pour tout le monde. Mais la convergence des préférences esthétiques et des déplacements physiques sous la même bannière de « gentrification » ne sert qu’à maintenir le système actuel de développement du logement, qui a rendu le logement prohibitif pour de nombreux Américains et déplacés sous d’innombrables styles architecturaux différents.

Le problème avec cette confusion est devenu clair lorsque j’ai examiné le bâtiment représenté dans la vidéo Camden TikTok ci-dessus. Branch Village n’est pas un « immeuble de gentrification ». Il s’agit en fait d’un projet de logements abordables financé en partie par des crédits d’impôt pour les logements sociaux. Selon le Courier-Post, la deuxième phase du projet comprenait la construction de 75 maisons en rangée, qui « seront toutes considérées comme abordables, accessibles à ceux qui gagnent moins de 80 % du revenu médian de la région ». Selon une base de données sur les logements abordables, le développement compte maintenant 245 unités.

Bien que la principale préoccupation de l’embourgeoisement soit généralement le déplacement des résidents à faible revenu, les deux principaux commentaires sur la vidéo, qui ont collectivement reçu 76 000 « j’aime », sont des plaintes de style : « pourquoi est-ce TOUJOURS le bloc h&r vert ? choisir les pires couleurs, n’est-ce pas ?

Ceci est courant dans le discours de gentrification. Les gens veulent utiliser un mot qui évoque des images de communautés marginalisées déplacées, que ce soit par le biais d’expulsions, de la hausse des prix ou même de déplacements violents. Mais, après avoir poussé, la préoccupation réelle est artistique. Le tour de passe-passe rhétorique n’est pas toujours intentionnel. Pour beaucoup, les concepts de « nouveaux bâtiments modernes » et de « déplacement » sont tout simplement devenus inextricables. Mais la confusion autour de la façon dont le mot gentrification est utilisé a de réelles conséquences politiques : si les gens croient que les nouveaux bâtiments vont à l’encontre de l’abordabilité du logement, ils s’opposeront aux politiques mêmes nécessaires pour résoudre la crise de l’abordabilité du logement dans le pays.

Pour la défense des nouveaux bâtiments

Le mépris pour l’architecture moderne n’est pas nouveau. Dans son livre The Invention of Brownstone Brooklyn: Gentrification and the Search for Authenticity in Postwar New York, Suleiman Osman retrace l’histoire récente du changement de quartier dans le quartier de Brooklyn à New York. Les brownstones emblématiques et les concepteurs de quartiers se sont battus si durement pour préserver, selon la philosophie que ces bâtiments plus anciens représentaient quelque chose de plus authentique et de plus éloigné de l’architecture moderne et capitaliste de Manhattan, étaient autrefois eux-mêmes nouveaux et «inauthentiques».

Les brownstones de Brooklyn (qui se vendent maintenant à des millions) « étaient dans leur conception et leur intention d’origine ni plus ni moins authentiques qu’un Levittown Cape Cod,», écrit Osman. « Les pierres brunes étaient un trompe-l’œil architectural conçu pour donner un faux sentiment de grandeur historique. … Alors qu’ils seraient plus tard considérés comme authentiques, les contemporains ont rejeté les pierres brunes comme modernes et artificielles.

De nombreux commentaires sur le style architectural des nouveaux bâtiments multifamiliaux les fustigent pour leur ressemblance avec des structures en briques Lego laides, produites en série et fausses. Ce sont exactement les mêmes choses que les gens ont dites à propos de ce que nous considérons aujourd’hui comme une infrastructure intemporelle, individualiste et solide. En fait, les pierres brunes étaient des « produits de l’ère mécanique », raconte Osman dans son livre. « Les façades en pierre étaient mal construites et sujettes à une dégradation rapide… les critiques du XIXe siècle ont décrié la monotonie mécanique et déshumanisante des rangées de grès brun. « Quand on a vu une maison, on les a toutes vues », a écrit un écrivain. »

Aujourd’hui, nous avons le Bâtiment « 5 sur 1 » – que vous reconnaîtrez comme le « bâtiment de gentrification » par excellence. En 2018, Curbed a expliqué comment la conception apparemment omniprésente est elle-même «un symbole des problèmes de logement d’aujourd’hui : un manque de terrains aménageables ; la hausse des coûts des terres, des matériaux et de la main-d’œuvre ; et un besoin aigu de trouver des logements plus abordables pour les gens.

Les bâtiments eux-mêmes sont un effort pour s’intégrer dans les petites niches offertes par les codes locaux de construction et de zonage. Selon [Richard Mohler, an associate professor of architecture at the University of Washington], en raison des limites de hauteur et des exigences de sécurité/incendie, la plupart de ces structures sont ce que l’on appelle « 5 sur 1 » ou « un plus cinq » : construction à ossature de bois, qui contient des appartements et est connue sous le nom de Type 5 dans l’International Code du bâtiment, sur une base en béton, qui contient généralement des espaces de vente au détail ou commerciaux, ou des structures de stationnement, connues sous le nom de Type 1. Certains codes imposent également une façade modulée ou des extérieurs variables dans les bâtiments adjacents pour éviter les répétitions.

C’est aussi juste “la façon la moins chère de construire un appartement”:

Dans ce cas, il s’agit d’une construction en bois à ossature légère, qui utilise souvent des fenêtres plates faciles à installer; un processus appelé revêtement pare-pluie pour créer la peau du bâtiment ; ainsi que des panneaux Hardie, un revêtement de façade en fibrociment. … « Comme nous sommes confrontés à une crise de l’abordabilité du logement, il est tout à fait logique de construire un immeuble aussi abordable que possible », déclare Mohler.

Et c’est, en un mot, le problème avec le logement en Amérique : il n’y a tout simplement pas assez de logements où les gens veulent ou ont besoin de vivre. La seule façon d’obtenir des logements plus abordables est d’en construire plus, de toutes sortes.

Il est facile de défendre un développement de logements abordables à 100 % comme Branch Village à Camden, New Jersey. Mais même les nouveaux bâtiments qui desservent les personnes à revenu élevé sont un outil anti-déplacement. Lorsque les résidents à revenu élevé recherchent un logement, ils ont deux options : soit de nouveaux logements seront construits pour eux, soit ils augmenteront le prix du logement existant, en fixant le prix des résidents actuels.

Cela peut sembler contre-intuitif : les gens commencent à voir de nouveaux arrivants et craignant que le quartier ne devienne trop cher pour eux, ils s’opposent aux nouveaux bâtiments, espérant que cela arrêtera les changements, mais cela ne fonctionne pas.

L’économiste Evan Mast a identifié « 52 000 résidents de nouveaux immeubles multifamiliaux dans les grandes villes, leur adresse précédente, les résidents actuels de ces adresses, etc. -logement de qualité. Il a découvert que de tels projets de construction libèrent des logements dans des quartiers à revenu inférieur à la médiane, offrant des logements plus abordables et réduisant la concurrence pour les résidents à faible revenu. L’implication est également que de nombreux résidents à revenu élevé font payer les résidents à faible revenu parce qu’il y a une pénurie de logements au prix du marché.

Si vous ne construisez pas assez de quelque chose, les seules personnes qui obtiendront quelque chose sont les riches. L’opposition réflexive aux nouveaux bâtiments ne protège pas les quartiers de la gentrification, mais augmente en fait l’exclusivité d’un quartier.

De plus, ce discours peut être coopté par des personnes qui s’opposent en fait à des logements plus abordables. Alors que beaucoup de ceux qui confondent bâtiments modernes et gentrification opèrent de bonne foi, la fusion du désir progressif d’arrêter les déplacements et de nouveaux bâtiments permet aux militants régressifs anti-logement d’utiliser le même message pour lutter contre une importante législation pro-logement. Un exemple clair de ceci est Livable California, un groupe qui a utilisé à plusieurs reprises le langage de l’anti-gentrification pour lutter contre les factures raisonnables et modestes de production de logements dans l’État.

“Il est très difficile de distinguer dans une situation donnée ce qui est une opposition légitime au développement urbain pour des motifs de gentrification”, a déclaré à Vox Jake Anbinder, doctorant en histoire américaine à Harvard.

Les artistes, les architectes et les gens ordinaires devraient se sentir libres de continuer à avoir des débats esthétiques, mais formuler ces préoccupations dans le langage de la gentrification et du déplacement est malavisé et préjudiciable aux locataires à faible revenu qui ont besoin de protection.

