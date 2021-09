Pourquoi TikTok est obsédé par le traitement correcteur de couleur de Dr. Jart +

Nous aimons ces produits, et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Les tendances de TikTok vont et viennent, mais les gourous de la beauté sur l’application de partage de vidéos continuent de défendre le traitement correcteur de couleur Cicapair Tiger Grass SPF30 du Dr Jart + près d’un an plus tard, comme il se doit !

L’hybird soin-maquillage neutralise les rougeurs et retient les irritants externes tout en servant d’hydratant, de crème solaire et de fond de teint tout-en-un. Et si vous vous demandez comment cela fonctionne, utilisez simplement vos mains pour faire fondre une quantité modérée sur votre visage et laissez ses capsules uniques de changement de couleur vert à beige neutraliser les rougeurs et couvrir les imperfections. Attendez quelques minutes pour qu’il exerce sa magie, puis appliquez-vous le maquillage ou allez-y le visage nu !

Après avoir obtenu un pot pour nous-mêmes l’année dernière alors qu’il inondait le FYP de tout le monde, nous avons immédiatement su qu’il ferait partie de notre routine beauté quotidienne, et c’est le cas. La capacité du traitement à faire disparaître nos rougeurs ne ressemble à aucun autre produit correcteur de couleur sur le marché. C’est de la pure magie ! En plus de calmer votre peau en quelques minutes, il offre une protection SPF 30 contre les rayons UV, vous n’avez donc pas besoin d’ajouter une couche supplémentaire de crème solaire à moins que vous ne le vouliez vraiment.

Si vous n’avez pas encore essayé ce produit de beauté incontournable, faites défiler ci-dessous pour soigner votre peau !