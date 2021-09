Pourquoi TikTok ne peut pas en avoir assez de l’apprêt pour mastic sans pores à 9 $ d’Elf

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Quelle que soit la génération à laquelle vous vous identifiez, TikTok a quelque chose pour tout le monde !

Pour nous, nous avons trouvé certains des produits de beauté les plus révolutionnaires grâce à l’application de partage de vidéos, y compris le Poreless Putty Primer à 9 $ d’elf Cosmetic. Avant de l’essayer, nous ne croyions pas beaucoup aux bases, principalement parce qu’elles laissaient notre peau trop grasse ou trop mate et sèche. Le concept a toujours eu du sens pour nous, mais nous n’avons pas pu en trouver un qui soit la toile parfaite pour l’application du maquillage.

Entrez dans le Poreless Putty Primer d’elf, qui agit comme un véritable filtre Instagram en réduisant visiblement l’apparence des pores et en lissant les imperfections tout en laissant un fini mat sans brillance. De plus, il est infusé de squalane doux pour la peau pour garder la peau hydratée tout au long de la journée !

De plus, la marque de maquillage propose des versions lumineuses et mates de la base virale, ainsi qu’une base de mastic anti-acné contenant 1,8 % d’acide salicylique qui nous obsède également. Contrairement à d’autres apprêts sur le marché, la gamme d’apprêts pour mastic d’elf aide votre peau à éviter les éruptions cutanées grâce à l’élimination d’ingrédients nocifs comme les sulfates, les phtalates, les parabènes, les éthoxylates de nonylphénol et plus encore.

Pas encore convaincu ? Nous vous suggérons de lire quelques-unes des 15 166 critiques cinq étoiles sur Amazon. Si vous êtes vendu, faites défiler ci-dessous pour magasiner !