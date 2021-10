Pourquoi Tim Allen a été ignoré par Pixar pour Chris Evans dans le film Buzz l’Éclair

Si Buzz l’Éclair prenait vie dans un film d’action réelle, la star de Captain America, Chris Evans, serait sans aucun doute le premier choix pour le poste. Ce n’est que l’une des raisons pour lesquelles le réalisateur de Lightyear, Angus MacLane, est allé avec Evans sur Tim Allen, qui a exprimé la version jouet du personnage dans les films Toy Story. Le casting d’Evans a été annoncé en décembre 2020, lorsque Pixar a annoncé Lightyear lors de la journée des investisseurs de Disney.

Dans une interview avec Collider après la sortie de la première bande-annonce de Lightyear plus tôt cette semaine, MacLane a déclaré qu’il souhaitait que le film ait « une gravité et un sérieux, mais aussi un acteur qui puisse apporter une comédie avec ce sérieux ». Evans était le seul choix pour lui d’accomplir cela, a expliqué le co-réalisateur de Finding Dory.

« C’était très clair dès le départ, a dit MacLane. « C’était comme, ‘Si vous deviez faire un film de science-fiction légitime sur Buzz l’Éclair, qui obtiendriez-vous ? Eh bien, Chris Evans.’ Vous avez besoin de quelqu’un qui a ce pouvoir de star. Si cela devait être en live-action, qui le ferait ? Il peut faire les deux. Même si ce menton serait tellement bizarre en live-action. Vous ne pourrez jamais contourner cela. »

MacLane a ensuite qualifié Evans de partenaire « incroyable ». « Il a tout de suite compris tout le matériel et a ressenti le sens de la responsabilité de comprendre la traduction du personnage, pour ce contexte plus large de ce film de science-fiction et de le concrétiser. Il a été un merveilleux partenaire créatif dans l’ensemble du processus. , » il a dit.

En décembre, Evans a publié un tweet viral expliquant l’intérêt de Lightyear, précisant qu’il ne votait pas pour le jouet. « Et juste pour être clair, ce n’est pas Buzz Lightyear le jouet. C’est l’histoire d’origine du Buzz Lightyear humain sur lequel le jouet est basé », a-t-il écrit. Lorsque la bande-annonce est sortie, Evans a déclaré qu’il était « couvert de chair de poule » après l’avoir vue, notamment accompagné d’une chanson de David Bowie.

L’Éclair est censé être le film sur lequel est basé le jouet Buzz l’Éclair. « ‘Se dérouler dans le monde de Toy Story’ est un peu étrange. Une autre façon d’y arriver, c’est un film d’action de science-fiction simple sur le personnage de Buzz l’Éclair », a expliqué MacLane à Entertainment Weekly. « Dans l’univers Toy Story, ce serait comme un film qu’Andy aurait peut-être vu, qui lui aurait donné envie d’une figurine Buzz l’Éclair. »

Allen a exprimé la version jouet de Buzz dans les quatre films Toy Story, ainsi que les courts métrages Hawaiian Vacation, Small Fry et Partysaurus Rex. Il a également exprimé Buzz dans Buzz l’Éclair de Star Command : L’aventure commence, le film direct en vidéo menant à la série animée 2000-2001 Buzz l’Éclair de Star Command. Patrick Warburton a exprimé le personnage dans la série principale Star Command, qui est toujours inexplicablement indisponible sur Disney +. Allen a également travaillé avec Disney sur de nombreux autres projets tout au long de sa carrière, notamment les films du Père Noël. Au cours des dernières saisons de sa sitcom ABC/Fox Last Man Standing, Disney a acquis le studio derrière cette émission, 20th Television. L’Éclair ouvre ses portes le 17 juin 2022.