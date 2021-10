Pourquoi Timothée Chalamet n’est pas prêt à discuter de la controverse d’Armie Hammer

Timothée Chalamet dit que des questions sur la controverse entourant l’ancienne co-star Marteau d’armée sont « dignes d’une conversation plus large ».

Chalamet, qui a partagé le grand écran avec Hammer dans le film, Call Me By Your Name, a été interrogé sur ses réflexions sur l’ancienne co-star dans une récente interview avec TIME.

En mars, un ancien partenaire a accusé Hammer de viol et d’abus, allégations que l’acteur nie. Au moment des accusations, Hammer était déjà mêlé à une controverse depuis janvier lorsqu’il a évoqué des rumeurs selon lesquelles il aurait envoyé des messages Instagram (qui n’ont pas été vérifiés) qui auraient inclus des mentions d’actes sexuels et d’autres fantasmes, qui auraient inclus des aspects de cannibalisme. . « Je ne réponds pas à ces affirmations de taureaux », a déclaré Hammer dans un communiqué à l’époque, les qualifiant d' »attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi ».

Lorsque le média a interrogé Chalamet sur l’acteur, il a déclaré: « Je comprends parfaitement pourquoi vous demandez cela. Mais c’est une question digne d’une conversation plus large, et je ne veux pas vous donner une réponse partielle. »

Chalamet et Hammer ont forgé une amitié en jouant dans le film de 2017, dont ils ont chacun remporté des nominations aux Golden Globes pour leurs performances et ont vu leur carrière monter en flèche respectivement.