Pourquoi Todd Chrisley ne pense pas que Savannah Chrisley ait jamais oublié son ex

in

L’ultimatum ultime.

Dans un aperçu de l’épisode de ce soir de Growing Up Chrisley, diffusé le jeudi 7 septembre. 2. 3, Todd Chrisley ne peut s’empêcher d’appeler savane chrisley et sa vraie relation avec son ex Nicolas Kerdiles.

Alors qu’elle fait du shopping, Savannah parle à son père d’un récent rendez-vous à l’aveugle que sa meilleure amie a essayé d’organiser.

“Je ne suis tout simplement pas d’humeur pour tout ça aujourd’hui, comme, Chadd m’a fait sortir ce double rendez-vous avec lui et je ne voulais vraiment pas y aller, “Dit Savannah avec un soupir.” Alors, je me suis assuré que nous rencontrerions chasser [Chrisley] et Elliott.

“Pourquoi ferais-tu ça?” demande Todd sous le choc.

Savannah admet: “Parce que cela m’a juste mis plus à l’aise. Par conséquent, ce n’était pas vraiment un rendez-vous, c’était juste un coup de groupe. Et maintenant, Chadd est fou.”

Todd convient que Savannah “l’a fait paraître stupide” en sabotant le double rendez-vous, mais Savannah s’ouvre étonnamment sur le fait qu’elle n’est pas prête à recommencer à sortir après avoir rompu ses fiançailles avec l’ancien fiancé, Nic.