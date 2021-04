Pourquoi Tokenomics de LUNA vise un rallye soutenu

Compartir

Terra (LUNA) a évolué de côté au cours de la dernière journée, mais a affiché des gains impressionnants sur le graphique hebdomadaire avec un gain de 30,1%, au moment de la rédaction de cet article. Dans le graphique sur 1 an, le jeton a un bénéfice de 8,794%. Le projet a connu plusieurs partenariats. Cependant, sa force centrale semble être sa symbologie.

LUNA se déplace latéralement sur le graphique journalier. Source: LUNAUSDT Tradingview

Le chercheur et investisseur Flood Capital a comparé le stablecoin de Terra, UST, à Tether, USD Coin, DAI, pour expliquer la tokenomy LUNA. Selon Flood Capital, une partie de l’offre de jetons doit être brûlée avec chaque UST frappé dans l’écosystème Terra.

Les jetons avec des mécanismes de combustion et une pression déflationniste ont connu une énorme appréciation au cours de ce cycle. Le jeton BNB natif de Binance et le CAKE de PancakeSwap parmi eux. Comme l’a dit le chercheur, 1 $ UST frappé équivaut à 1 $ de LUNA brûlé.

Avec une capitalisation boursière estimée à 1,87 milliard de dollars, UST est dans le top 5 des monnaies stables derrière DAI, Binance USD et USDC avec Tether aux positions les plus élevées. Flood Capital s’attend à ce que l’UST augmente son adoption et sa demande. Par conséquent, l’offre du jeton sera réduite. Le chercheur a déclaré:

UST est actuellement le 5e plus grand stablecoin avec un mcap de plus de 1,87 milliard de dollars et un volume de négociation quotidien d’environ 100 millions de dollars, il l’a fait avec seulement 7 listes d’échange. L’écosystème Luna a généré une demande massive d’UST sans listes majeures, ce qui indique un ajustement clair du marché des produits.

Le procès d’UST conduit à l’appréciation de LUNA

Des données supplémentaires sur les inondations de capitaux indiquent que la demande d’UST a grimpé en flèche du 25 janvier au 25 avril. Au cours de cette période, l’offre d’UST est passée de moins de 500 millions de dollars aux niveaux actuels. En moyenne, le stablecoin a augmenté de 18 millions de dollars par jour. Flood Capital a ajouté:

Ainsi, 18 millions de dollars ont été brûlés sur Luna. J’espère que cela s’accélère avec plus de versions de protocole et de composabilité inter-chaîne avec Columbus-5.

L’offre en circulation actuelle du jeton est de 376 millions, dont 254 millions déjà pariés. Le chercheur a conclu qu’il n’y avait que 122 millions de jetons disponibles sur le marché. En moyenne, l’offre du jeton brûle à 0,27% par jour. Flood Capital a déclaré:

Des sociétés comme Apple et Exxon, réputées pour leurs programmes de rachat d’actions, ont racheté 20 à 25% de leurs actions en 5 à 10 ans. Luna fait ces mêmes chiffres dans 100-125 jours.

Comme le montre le graphique ci-dessous, le jeton pourrait manquer de «pièces liquides» dans environ 122 jours si la demande d’UST continue de croître.

Source: Flood Capital

Le chercheur s’attend à ce que davantage de projets soient lancés dans l’écosystème Terra et à d’éventuelles nouvelles inscriptions UST sur les principales bourses. Selon le cofondateur de Terra Do Kwon, la capitalisation boursière d’UST pourrait atteindre 10 milliards de dollars d’ici la fin de 2021. Flood Capital a déclaré: