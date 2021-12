Pourquoi Tom Brady a dit à l’entraîneur de Bucs d’aller se faire foutre (vidéo)

Les Buccaneers de Tampa Bay sont tombés contre les Saints de la Nouvelle-Orléans 9-0 dimanche soir.

Ce fut une horrible affaire du début à la fin qui a vu le quart-arrière Tom Brady terminer avec 214 verges, aucun touché et un choix sur 26 des 48 passes.

De plus, Mike Evans et Chris Godwin, deux des cibles les plus larges de Brady, ont quitté le match avec des blessures et ne sont pas revenus.

Tout cela a conduit à beaucoup de frustration pour le consensus GOAT. Et cette frustration a débordé lorsqu’il a lancé son interception :

On dirait que Tom Brady va sur la touche #Saints et dit: « Va te faire foutre. » pic.twitter.com/CA2tDakqXn – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 20 décembre 2021

Le message à l’entraîneur Dennis Allen était clair : va te faire foutre.

La crise de colère de Brady ne s’est pas arrêtée là.

Je vais prendre un risque et dire que la tablette est cassée. Tom Brady pas content ce soir. pic.twitter.com/lJyXWjuBWY – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 20 décembre 2021

Après le match, Brady a mis en lumière ses frustrations.

« Juste une nuit difficile », a déclaré Brady après coup.

« Je n’ai pas fait grand-chose de bien. J’aimerais que ce soit juste une chose. C’était beaucoup de choses. Nous n’avons tout simplement pas assez bien joué. Nous n’allons pas gagner en ne marquant aucun point.

Bien que la frustration de Brady soit compréhensible, il existe une bonne et une mauvaise façon de gérer les choses. Il a opté pour ce dernier dimanche soir. Et il a l’habitude de faire ce genre de cascades.

Les avantages d’être un quart-arrière vedette de la NFL. https://t.co/41jjiHQn7C – Jeu 7 (@game7__) 15 décembre 2021

Il y a une raison pour laquelle les entraîneurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont eu une si forte réaction contre lui après son départ et pourquoi ils ont pris une telle joie devant ses échecs.

Brady peut être un gars difficile avec qui travailler, et il a montré pourquoi le week-end dernier.

