Pourquoi Tom Hanks et Rita Wilson n’ont pas encore été vaccinés

. – En mars 2020, Rita Wilson et son mari Tom Hanks étaient deux des premiers du groupe de célébrités à annoncer qu’ils avaient été testés positifs au COVID-19. Wilson a récemment partagé qu’elle et son mari de plus de 30 ans n’avaient pas encore reçu le vaccin.

S’adressant à « Today », l’actrice et chanteuse a expliqué pourquoi ils n’avaient pas encore été vaccinés.

«Que diriez-vous d’entendre ceci pour la première fois de votre vie:« Vous n’êtes pas assez vieux », dit-elle. « C’est comme, » D’accord, je le prends! « »

« Mais maintenant, nous faisons la queue car il y a déjà beaucoup de personnes vaccinées et elles s’ouvrent au niveau suivant », a-t-il ajouté.

Le couple a été diagnostiqué en Australie. Hanks tournait un film sur Elvis Presley, réalisé par Baz Luhrmann, dans lequel il joue le manager du chanteur, le colonel Tom Parker, et Wilson était en tournée pour son dernier album, « Halfway to Home ».

Ils ont souffert de symptômes bénins et Hanks a dit plus tard qu’ils prévoyaient de donner leur sang pour aider les autres, car il contenait des anticorps.

Wilson a dit «aujourd’hui» que découvrir qu’ils étaient porteurs des anticorps «était extraordinaire parce que vous savez que vous avez une certaine protection. C’est pourquoi le vaccin aide également les gens.

«Pour voir comment les gens s’embrassent pour la première fois depuis un an, les grands-parents serrant leurs petits-enfants dans leurs bras, les gens serrant leurs parents dans leurs bras, il n’y a rien de tel», a-t-il déclaré. « C’est un vrai cadeau. »