Comme Toni Collette l’a évoqué lors de notre entretien, elle n’avait pas entendu parler de Jan Vokes avant d’être approchée pour le projet, mais elle s’est sentie attachée à l’histoire elle-même, ce qui a amené la Galloise à décider d’attendre plus de sa vie mondaine. Son histoire vraie montre qu’avec suffisamment de courage, ses rêves peuvent certainement devenir réalité. Et à cause de l’entreprise de Vokes, cela a également affecté beaucoup plus de personnes autres qu’elle-même.