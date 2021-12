Pourquoi Tori Spelling et Snooki ne pourraient jamais être voisins

Vous rêvez d’un Noël blanc (au vin) ?

orthographe tori et Nicole « Snooki » Polizzi ont appris leur leçon : ne pas boire avant l’arrivée du Père Noël !

Les co-stars de Messyness de MTV ont rappelé de manière hilarante leurs Noëls les plus effrayants pendant E! Daily Pop de News le 22 décembre.

« C’était le réveillon de Noël l’année dernière chez nos voisins. C’était un peu trop de vin », a expliqué Tori. « Habituellement, j’emballe toute la nuit et je me réveille le matin en me disant : ‘Ah, les cadeaux n’étaient pas emballés !' »

De même, Snooki « s’est définitivement saoulé » lors d’une fête de vacances l’année dernière. « Je me suis réveillé et je me suis dit : ‘Où suis-je ?’ le jour de Noël », a admis la star de Jersey Shore.

Cette année, cependant, Tori et Snooki jurent de ne pas être les plus salissants lors de leurs célébrations de Noël respectives.

« J’aime bien boire du vin toute la journée, mais je bois de l’eau entre les deux pour ne pas oublier de mettre des cadeaux sous le sapin ! » Snooki a partagé.