Pourquoi Tottenham devrait reproduire le plan de transfert de Philippe Coutinho de Liverpool si Harry Kane part, avec Heung-Min Son capable d’être Mohamed Salah des Spurs

Lorsque Liverpool a vendu Philippe Coutinho à Barcelone pour 146 millions de livres sterling en janvier 2018, beaucoup ont prédit une baisse qui verrait leur attente d’un titre de Premier League se poursuivre.

Au cours de leurs trois saisons précédentes à la vente de Coutinho, ils avaient terminé sixième, huitième et quatrième (ils finiraient également par terminer la campagne 2017-18 en quatrième) et, après avoir vendu leur meilleur joueur, ce titre insaisissable de haut niveau semblait égal. plus hors de leur portée.

Liverpool n’a pas raté Coutinho depuis son départ

Philippe Coutinho n’a pas impressionné depuis son déménagement à Barcelone

Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

La vente du Brésilien signifiait que Liverpool pouvait investir dans trois joueurs qui ont joué un rôle essentiel dans leurs saisons victorieuses en Ligue des champions et en Premier League en 2018-19 et 2019-20, respectivement.

192 millions de livres sterling ont été dépensés pour Alisson Becker, Virgil van Dijk et Fabinho, qui ont été la colonne vertébrale des « monstres de la mentalité » de Jurgen Klopp tout au long de leurs deux saisons chargées de trophées et, bien que la vente de Coutinho soit oubliée depuis longtemps par la plupart, elle a joué un rôle grandement contribué à les aider à devenir l’équipe qu’ils sont aujourd’hui.

Tout comme Liverpool, Tottenham a eu du mal à se battre sérieusement en tête du classement ces dernières saisons, terminant les dernières saisons en quatrième, sixième et septième.

Alisson Becker et Virgil Van Dijk ont ​​été achetés avec l’argent de Coutinho et ont été cruciaux pour le récent succès de Liverpool

Tout comme Liverpool, ils ont des joueurs qui ont montré qu’ils pouvaient rivaliser parmi les meilleurs de la ligue.

Tout comme Liverpool, ils pourraient gagner plus de 100 millions de livres sterling sur un joueur en fuite et réinvestir cela dans leur équipe.

Alors pourquoi Tottenham, tout comme Liverpool, ne peut-il pas se battre au sommet de la Premier League dans les saisons à venir ?

Oui, il y aura des comparaisons entre Nuno Espirito Santo et Klopp – ce dernier a eu le temps de travailler avec son équipe avant leur succès et avait déjà prouvé qu’il était l’un des meilleurs entraîneurs du monde.

Kane est recherché par Man City cet été – et les Spurs veulent des frais de transfert record britanniques

Le nouveau patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a organisé un 1-0 contre les champions de Premier League Manchester City dimanche

Mais les liens avec Pau Torres, Lautaro Martinez et, ironiquement, Coutinho montrent que les Spurs sont sérieux sur le marché des transferts sous Nuno et le nouveau directeur du football Fabio Paratici.

Ces nouveaux ajouts, combinés à des joueurs actuellement sous contrat tels que Sergio Reguilon, Cristian Romero, Pierre-Emile Hojbjerg et Bryan Gil, laisseraient Tottenham avec une équipe qui a sans aucun doute le potentiel de défier vers le haut du tableau.

“Mais Liverpool a Mohamed Salah, Tottenham a besoin d’un joueur large qui peut toujours marquer 20 buts ou plus en Premier League”, pourriez-vous demander.

L’attaquant Heung Min Son, qui a marqué le but vainqueur des Spurs contre Manchester City dimanche et a impressionné en menant la ligne pour le nord de Londres, marquant et aidant 49 buts en 55 départs lorsqu’il jouait en tant qu’attaquant central.

Heung-Min Son a toujours été l’un des meilleurs joueurs des Spurs

Son pourrait-il reproduire les chiffres de Salah de la saison victorieuse de Liverpool et, avec quelques signatures astucieuses apportées avec l’argent du déménagement potentiel de Kane à Manchester City, aider les Spurs à remporter leur premier titre de haut niveau depuis 1961?

Ne l’excluez pas.