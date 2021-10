Pourquoi Tottenham Hotspur Slip Up révèle un manque de qualité en profondeur

L’équipe d’Eredivisie, Vitesse Arnhem, s’est hissée à la deuxième place du Groupe G de la Ligue Europa de la Conférence dans un match qui a vu Tottenham Hotspur glisser avec une performance émoussée. La défaite est la première de Tottenham dans la compétition après une victoire et un match nul, mais la nature de la performance des joueurs marginaux n’aura pas été agréable pour Nuno Espírito Santo.

Tottenham Hotspur glisse en Europa Conference League

Les joueurs marginaux ne parviennent pas à progresser

Espírito Santo a choisi de mettre au repos la majorité de ses joueurs de l’équipe première pour le voyage à Arnhem dans une décision qui s’est gravement retournée contre le patron des Spurs. Bien que Son Heung-min et Harry Kane soient restés à Londres, il y avait toujours Dele Alli, Ben Davies, Davinson Sanchez, Harry Winks et Steven Bergwijn sur le terrain de jeu et cela aurait dû suffire, mais personne ne semblait prêt à installer et prendre le contrôle du jeu.

La foule partisane de Vitesse de 24 000 personnes a senti une opportunité pour une victoire célèbre et ils ont marqué à juste titre le vainqueur à la 78e minute grâce à Maximilian Wittek.

Éperons émoussés

La seule vraie chance de Tottenham est survenue juste après la mi-temps lorsque Bryan Gil a frappé la barre dans ce qui était le seul effort des Spurs sur la cible.

Vitesse avait plus de possession, plus d’intention d’attaque et plus de créativité tout au long du match et il n’y aura probablement plus de place pour aucun de ces joueurs de départ lorsque les Spurs reviendront en Premier League le dimanche 24 octobre à West Ham United.

L’avenir des Spurs de Dele Alli s’annonce sombre

Espírito Santo a joué Dele dans son rôle préféré de numéro dix, mais n’a pas réussi à rendre la confiance des managers en lui avec une performance dépourvue de toute ruse, et son manque de confiance l’a laissé envisager un avenir avec peu de temps de jeu s’il reste au Tottenham Hotspur Stade.

Son décès était capricieux et il avait rarement l’air de fournir le genre de performance pour laquelle il est devenu connu lors de ses premières saisons chez les Spurs. Sa disgrâce a été rapide et un changement de fortune est nécessaire s’il veut redevenir un habitué de l’équipe première. L’époque où il était joueur anglais semble également peu probable qu’elle se présente de si tôt.

Manque de force en profondeur

Il a déjà été dit que pour tous les talents dont Tottenham dispose, le manque de force en profondeur n’a toujours pas été corrigé et cette performance en a été une autre qui a encore amplifié les problèmes auxquels Espírito Santo est confronté.

L’Europa Conference League n’était pas l’ambition principale des Spurs cette saison, mais passer à la troisième place met une pression supplémentaire sur le club pour essayer de progresser dans ce qui pourrait être une chance de remporter un premier trophée depuis 2008. Après cette performance, Espírito Santo aura du mal à faire confiance ses joueurs marginaux à jouer en cas de besoin et c’est un problème qu’il espère pouvoir résoudre le plus tôt possible.

