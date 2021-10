Pourquoi tous ces hôtes ont vraiment quitté la vue

Au cours de l’épisode du 13 octobre de la série spéciale de podcasts de The View, Behind The Table, l’alun de Fuller House a parlé de son expérience en tant que co-animatrice des saisons 19 et 20, diffusées en 2015 et 2016.

« Le stress et l’anxiété – j’ai en fait un trou dans l’estomac en ce moment », a admis Bure. « Il n’y a eu qu’un seul type de stress que j’ai jamais ressenti dans ma vie, celui de cette émission. Et je [have] SSPT, comme, je peux le sentir. C’était si difficile, et gérer ce stress émotionnel était très, très difficile. »

Le pilier de Hallmark Channel a expliqué qu’elle ressentait « une pression énorme » pour représenter les conservateurs à plus grande échelle de la télévision nationale, ajoutant: « [I was] J’essaie juste de comprendre et d’avoir une compréhension générale des sujets dont je ne voulais pas parler ou dont je ne me souciais pas. »

Lorsque Bure a annoncé son départ de The View en décembre 2016, elle a cité des engagements antérieurs, notamment le tournage de Fuller House pour Netflix à la même époque. Et la star ne regrette finalement pas son passage à table, affirmant qu’elle « a vraiment grandi » au cours de ces deux saisons. Bure a noté: « J’avais l’impression qu’après m’être éloigné, si je peux faire ça, je peux faire n’importe quoi. »