Pourquoi tous les fans de la liste noire doivent absolument regarder les deux derniers épisodes de la saison 8

Je pense qu’un applaudissement lent est la réponse appropriée ici, mais peut-être pas assez lent pour durer huit années complètes. Dans tous les cas, l’équipe créative de The Blacklist semble avoir décidé que le moment est venu de donner aux téléspectateurs une clé de réponse pour les scénarios qui se sont déroulés avec Red et Liz et leurs révélations identitaires respectives au fil des ans. Bien sûr, Jon Bokenkamp n’était pas exactement au courant des questions spécifiques qui seront résolues au cours de l’épisode notamment en noir et blanc, mais l’ep mettra en vedette Red, désormais révélé être N-13, emmenant Liz en Lettonie pour découvrir de nombreux secrets et relations.