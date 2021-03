Pourquoi tout le monde au Texas ne meurt-il pas? ⋆ 10z viral

de ZeroHedge:

Je suis assis dans un bar au Texas, entouré de gens sans masque, à regarder les gens dans les rues se promener comme si la vie était normale, à parler avec des visages gentils et amicaux, à avoir l’impression que les choses dans le monde sont plus ou moins normales. Les cas et décès attribués à Covid sont, comme partout ailleurs, en baisse dramatique.

Si vous ne prêtez attention qu’aux campagnes de peur des médias, vous trouverez cela déroutant. Il y a plus de deux semaines, le gouverneur du Texas a complètement annulé ses politiques de verrouillage dévastatrices et abrogé tous ses pouvoirs d’urgence, ainsi que les attaques flagrantes contre les droits et les libertés.

Il y avait quelque chose de très peu texan dans ces verrouillages. Ma chambre d’hôtel est ornée de photos de cow-boys sur des chevaux agitant des fusils en l’air, ainsi que d’autres représentations d’un individualisme robuste face aux éléments. C’est une caricature mais les Texans l’adoptent. Puis un nouveau virus est apparu – comme si cela ne s’était jamais produit auparavant au Texas – et la nouvelle classe Zoom a pris le chemin inverse, non pas la liberté mais l’imposition et le contrôle.

Après près d’un an d’absurdités, le 2 mars 2021, le gouverneur a finalement dit que ça suffit et a tout abrogé. Les villes peuvent toujours se livrer à des méfaits liés à Covid, mais au moins elles ne sont plus couvertes par le bureau du gouverneur.

À ce moment-là, un ami m’a fait remarquer que ce serait le test que nous attendions.

Une abrogation complète des restrictions entraînerait une mort massive, ont-ils déclaré. Est-ce que cela serait? Les verrouillages contrôlaient-ils vraiment le virus? Nous le saurions bientôt, a-t-il théorisé.

J’ai connu mieux. Le «test» pour savoir si et dans quelle mesure les verrouillages contrôlent le virus ou «suppriment les épidémies» (selon les mots d’Anthony Fauci) a été tenté partout dans le monde. Chaque examen empirique sérieux a montré que la réponse est non.

Les États-Unis ont de nombreux exemples d’États ouverts qui ont généralement eu de meilleures performances dans la gestion de la maladie que les États fermés. La Géorgie a déjà ouvert ses portes le 24 avril 2020. Le Dakota du Sud n’a jamais fermé ses portes. La Caroline du Sud a ouvert ses portes en mai. La Floride a mis fin à toutes les restrictions en septembre. Dans tous les cas, la presse a hurlé sur le prochain massacre qui n’a pas eu lieu. Oui, chaque état ouvert a connu une vague de saisonnalité en hiver, tout comme les états de verrouillage.

C’était donc au Texas. Grâce à ce fil Twitter et à certains de mes propres recherches sur Google, nous avons une belle archive de prédictions sur ce qui se passerait si le Texas ouvrait.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que l’ouverture du Texas était «Absolument imprudent.»

Gregg Popovich, entraîneur-chef des NBA San Antonio Spurs, a déclaré que l’ouverture était «Ridicule» et «ignorant».

CNN a cité une infirmière aux soins intensifs disant «J’ai peur de ce à quoi cela va ressembler.»

Vanity Fair est allé au-dessus avec ce titre: «Les gouverneurs républicains célèbrent l’anniversaire de COVID avec Plan audacieux pour tuer 500000 Américains supplémentaires. » Il y avait l’inévitable Dr Fauci: «C’est juste inexplicable pourquoi vous voudriez vous retirer maintenant. » Robert Francis «Beto» O’Rourke du Texas s’est révélé être un lockdowner à part entière: c’est une «grosse erreur», a-t-il déclaré. «Il est difficile d’échapper à la conclusion que c’est aussi un culte de la mort.» Il a accusé le gouverneur de «Sacrifier la vie de nos compatriotes texans… pour un gain politique.»

James Hamblin, médecin et écrivain pour l’Atlantique, a déclaré dans un Tweet apprécié par 20 000 personnes: «Mettre fin aux précautions maintenant, c’est comme entrer dans les derniers kilomètres d’un marathon, enlever ses chaussures et manger plusieurs hot dogs.» L’auteur à succès Kurt Eichenwald a lancé: «Putain. Le Texas a déjà CINQ variantes qui se sont présentées: la Grande-Bretagne, l’Afrique du Sud, le Brésil, New York et Californie. Les variantes NY et CA pourraient affaiblir l’efficacité du vaccin. Et maintenant, l’idiot @GregAbbott_TX ouvre l’état. » Il a en outre appelé le gouvernement «meurtrier. » L’épidémiologiste Whitney Robinson a écrit: «Je me sens vraiment triste. Il y a des gens qui tomberont malades et mourront à cause d’infections évitables dans les prochaines semaines. C’est démoralisant.

Le spécialiste Bill Kristol (je n’avais aucune idée qu’il était un lockdowner) a écrit: «Gov. Abbott sera responsable d’hospitalisations et de décès dus au COVID plus évitables que tous les immigrants sans papiers qui traversent la frontière du Texas réunis. Le spécialiste de la santé Bob Wachter a déclaré que la décision d’ouvrir était «impardonnable. » Le gourou du virus Michael Osterholm a déclaré à CNN: «Nous sommes marchant dans la bouche du monstre. Nous le sommes tout simplement. Joe Biden a déclaré que la décision du Texas d’ouvrir ses portes reflétait «Pensée néandertalienne.»

Le nutritionniste Eric Feigl-Ding a déclaré que la décision lui donne envie de «vomir si fort».

Le président du Parti démocrate de l’État a déclaré: «Ce que fait Abbott, c’est extraordinairement dangereux. Cela tuera les Texans. Les spécialistes des maladies infectieuses de notre pays ont averti que nous ne devrions pas baisser la garde, alors même que nous progressons vers la vaccination. Abbott s’en fiche. D’autres démocrates d’État ont déclaré dans une lettre que la décision était «Prématuré et nuisible.»

Rochelle Walensky du CDC n’a pas mâché ses mots: «Veuillez m’entendre clairement: À ce niveau de cas avec des variantes qui se répandent, nous risquons de perdre complètement le terrain durement gagné que nous avons gagné. Je suis vraiment préoccupé par les informations selon lesquelles de plus en plus d’États annulent les mesures de santé publique exactes que nous avons recommandées pour protéger les gens du COVID-19. »

Il y a probablement des centaines d’autres avertissements, prédictions et demandes de ce type, tous déclarés avec une certitude absolue que le fonctionnement social et commercial de base est une idée terrible. Le hall de verrouillage était en pleine vigueur. Et pourtant, que voyons-nous maintenant dans plus de deux semaines (et sans doute les verrouillages sont-ils morts le 2 mars, lorsque le gouvernement a annoncé la décision)?

Voici les données.

Le CDC dispose d’un outil très utile qui permet à quiconque de comparer les états ouverts et fermés. Les résultats sont dévastateurs pour ceux qui pensent que les verrouillages sont le moyen de contrôler un virus. Dans ce graphique, nous comparons les États fermés du Massachusetts et de la Californie avec les États ouverts de Géorgie, de Floride, du Texas et de Caroline du Sud.

Que pouvons-nous conclure d’une telle visualisation? Cela suggère que les verrouillages n’ont eu aucun effet statistiquement observable sur la trajectoire du virus et les conséquences graves qui en résultent. Les états ouverts ont généralement mieux performé, peut-être pas parce qu’ils sont ouverts, mais simplement pour des raisons démographiques et saisonnières. Les États fermés semblent n’avoir rien obtenu en termes d’atténuation.

D’un autre côté, les verrouillages ont détruit des industries, des écoles, des églises, des libertés et des vies, démoralisant la population et privant les gens de leurs droits essentiels. Le tout au nom de la sécurité contre un virus qui a fait son œuvre de toute façon.

