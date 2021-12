Pourquoi tout le monde devrait opter pour la modification de ses vêtements en 2022

Êtes-vous déjà allé chez un tailleur? Voici pourquoi vous devriez essayer (Photo : .)

La première fois que j’ai décidé d’aller chez un tailleur, c’était pour réparer ma paire de jeans maman Topshop préférée.

La fermeture éclair était cassée et je ne voulais pas me séparer du jean, qui m’a coûté 40 £, car je savais que je n’en trouverais pas d’aussi parfait.

À ce stade, je possédais le jean depuis environ deux ans. Après avoir dépensé 10 £ pour une nouvelle fermeture éclair, je porte encore ce jean deux ans plus tard.

Avant cela, j’aurais simplement fourré le jean au bas de ma garde-robe et en chercher une nouvelle paire, mais nous laissons cela au passé.

Pourquoi devrais-je faire confectionner mes vêtements ?

L’industrie de la mode rapide est l’un des principaux contributeurs aux émissions et aux déchets mondiaux, qui contribuent tous à la crise climatique.

Une étude publiée l’année dernière par l’Université Aalto en Finlande a révélé que plus de 92 millions de tonnes de déchets étaient produits par l’industrie de la mode par an, avec 11 000 vêtements mis en décharge chaque semaine rien qu’au Royaume-Uni.

Bien que les achats éthiques et d’occasion soient deux moyens efficaces de réduire notre empreinte carbone, travailler avec ce que nous avons déjà est encore mieux.

De plus, changer vos vêtements peut vous aider à renforcer votre confiance en vous et à économiser de l’argent.

Emily, de Londres, a commencé à modifier ses vêtements après avoir fait confectionner un costume pour son mariage.

Elle a déclaré à Metro.co.uk: « C’était assez bon marché et cela m’a ouvert un tout nouveau monde parce que je suis assez petite et sinueuse, donc je devais auparavant être si pointilleuse sur les vêtements que j’achetais.

« J’ai maintenant remplacé les fermetures éclair sur des trucs que j’aimais autrefois et j’ai déniché des jeans trop longs et je les ai modifiés. »

Elle ajoute: «Cela m’a rendu beaucoup plus confiant dans mon corps parce que les choses s’adaptent réellement maintenant, plutôt que de s’asseoir bizarrement sur mes hanches.

« Cela m’a également permis d’économiser beaucoup d’argent parce que j’ai commencé à utiliser les vêtements que j’avais déjà dans ma garde-robe plutôt que d’acheter de nouvelles choses. »

Shilpa Bilimoria-Cherry, directrice de la création et fondatrice de House of Bilimoria, fait écho à ceci : « Lorsque vous possédez des articles qui vous correspondent parfaitement et à vos proportions, vous vous sentirez naturellement mieux dans ces pièces, de sorte que le cycle de l’article devient plus long, donc vous n’aura pas besoin d’autant de nouveaux vêtements.

«Vous êtes plus enclin à revenir vers des pièces de base dans lesquelles vous savez que vous vous sentez incroyable et à travailler avec votre corps par opposition à quelque chose de nouveau.

« J’ai vu cela au cours des années de travail que je fais avec nos clients et j’ai réparé et modifié des articles plus d’une fois, au fil des saisons de la vie des gens. »

«Lorsque quelqu’un fait modifier ses vêtements pour lui aller, il se présente avec une confiance retrouvée et les gens autour d’eux le remarquent.

« C’est ce qui fait que les pièces fonctionnent encore et encore. »

Ce n’est pas seulement pour les costumes (Photo: .)

Quand dois-je renoncer à un vêtement ?

Si vous aimez un objet depuis des années et des années, il deviendra parfois véritablement inutilisable, du moins dans sa forme originale.

Mais comment savoir s’il est temps de raccrocher ?

Selon Shilpa, « cela se produirait lorsque le tissage du tissu s’est complètement détérioré sur certaines parties de l’article ».

À ce stade, le vêtement d’origine ne peut pas être récupéré, mais il n’est pas nécessaire que ce soit la fin de son cycle de vie.

« Dans ce cas, peut-être que l’upcycling plutôt que d’acheter quelque chose de complètement nouveau serait la voie à suivre », ajoute Shilpa.

« Des parties de la pièce pourraient être récupérées et transformées en une nouvelle pièce.

« S’il est complètement inutilisable, nous vous conseillons de jeter l’article de manière responsable auprès d’entreprises qui déchiquetent et recyclent le chiffon. »

Dois-je apporter mes vêtements chez un tailleur ?

Bien que faire retoucher vos vêtements par un professionnel soit une solution simple, si vous espérez économiser encore plus d’argent et éliminer les intermédiaires, pourquoi ne pas apprendre à le faire vous-même ?

Chaque fois que Chandni, basée à Londres, a besoin de réparer ou de modifier un vêtement, elle saute simplement sur la machine à coudre de sa mère et le fait elle-même.

Elle nous dit : « J’ai réparé des pièces usées que j’aime plutôt que d’en acheter de nouvelles.

«Il y a quelques mois, j’ai fini par retirer une charge de pantalons et de jupes que j’avais déjà pris, car j’avais pris du poids pendant le verrouillage et j’avais besoin de les relâcher à nouveau.

« De plus, si j’achète quelque chose qui ne me va pas parfaitement et que j’aime toujours, je le modifie généralement pour l’adapter. »

C’est beaucoup plus pratique que de prétendre que vous allez renvoyer quelque chose pendant 30 jours d’affilée avant d’essayer et de ne pas le vendre sur Depop.

L’un des avantages de le faire vous-même est que, lorsque vous décidez qu’un vêtement est irrécupérable, il ne sera pas gaspillé.

« Si une pièce est vraiment impossible à conserver, je la retirerai pour les pièces et je garderai les fermetures à glissière, les boutons et le matériel encore intacts et je les utiliserai pour fabriquer de nouveaux vêtements », ajoute Chandni.

Comment apprendre à modifier vos propres vêtements

Utiliser du ruban magique

Si vous ne maîtrisez pas l’art de l’aiguille, vous pouvez prendre des vêtements et les ourler en utilisant du ruban thermocollant.

« Quand j’étais à l’université, je n’avais pas accès à une machine à coudre, raconte Chandni. « Alors, j’utilisais juste du ruban magique, chauffé avec un fer à lisser parce que je n’avais pas non plus de fer à repasser. »

Soyez prêt

« Avoir une boîte à couture avec quelques fils, aiguilles, ciseaux, etc. est une si bonne idée », déclare la fondatrice de We Are Kin, Ngoni Chikwenengere.

« Lorsque vous allez à un événement spécial, prenez toujours un fil et une aiguille de couleur similaire à la tenue que vous portez, juste au cas où.

« De plus, assurez-vous de conserver des boutons de rechange – ils sont vraiment utiles ! »

Coudre à la main

Ensuite, dit Chandni, si vous prévoyez de coudre à la main, assurez-vous d’abord de cartographier l’endroit où vous voulez coudre.

« Assurez-vous également de parcourir la zone plusieurs fois pour la sécuriser », ajoute-t-elle.

« Essayez également d’utiliser des points courts pour que les choses ne soient pas gênées au niveau de la couture.

« Vous pouvez également cerner les choses avant de coudre juste pour vérifier à quoi ressemblera le produit fini. »

Apprendre des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont un outil indispensable pour acquérir une nouvelle compétence.

« YouTube et Instagram sont parfaits pour apprendre à faire certaines choses », déclare Ngoni.

« Même en tant que créateur de mode, je recherche toujours certaines choses. »

Ne coupez rien sauf si vous êtes sûr

« Le plus gros conseil que je donnerais est de ne rien couper tant que vous n’êtes pas sûr à 100% », déclare Chandni.

« Si vous emportez quelque chose et que vous pouvez y laisser le surplus de matériel, faites-le.

« De cette façon, si vous prenez du poids plus tard, vous pouvez simplement laisser l’article sortir à nouveau.

« De plus, si vous n’êtes pas sûr des mesures et que vous n’avez pas de ruban à mesurer, utilisez un article qui vous va bien dans un matériau similaire comme guide pour savoir comment le modifier. »

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



