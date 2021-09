Pourquoi tout le monde est excité pour Kirby et la terre oubliée sur Switch

Capture d’écran : Nintendo

Les fans de Kirby peuvent enfin se régaler. Hier, Nintendo a annoncé Kirby and the Forgotten Land, un jeu de plateforme d’aventure en 3D se déroulant dans un monde post-apocalyptique dont la ruine peut ou non avoir été causée par une certaine masse gélatineuse rose insatiable. Je suis optimiste, prudemment optimiste, mais néanmoins optimiste. Je n’ai pas été pompé pour un jeu Kirby dans [does math] Oh non…

Comme cela arrive si souvent avec ces choses, le jeu a fuité un peu avant le dévoilement officiel, apparaissant sous le nom de Kirby Discovery sur le site japonais de Nintendo. Lorsqu’un jeu Kirby mettant en vedette des gratte-ciel bombardés est apparu lors du Nintendo Direct d’hier, de nombreux observateurs savaient déjà qu’il allait arriver. Ils n’ont probablement tout simplement pas prédit le nom. (C’est et ce sera pour toujours une tragédie que ce jeu ne s’appelle pas The Last of Puffs.)

Lire la suite: Le prochain jeu de Kirby passe en 3D pour la première fois, et il a l’air malade

La nature exacte du gameplay a peut-être aussi été une surprise: un jeu de plateforme entièrement en 3D, apparemment en monde ouvert, s’aventurant avec des pouvoirs créatifs et des combats rapides.

Je vais être honnête : je ne suis pas le plus grand fan de Kirby. Le seul jeu de la série que j’ai aimé, comme brûler des week-ends entiers en jouant, était Kirby Air Ride, le jeu de course GameCube de 2004 et un véritable chef-d’œuvre. Le reste, cependant, est tombé à plat pour moi. Et le déluge de sorties annuelles, bien qu’un tirage au sort pour certains fans, est en quelque sorte beaucoup. Je veux dire, sérieusement, c’est le genre de cadence de sortie qui mène à des jeux comme Kirby Fighters 2, la version street faire de Smash Bros.

Mais Kirby and the Forgotten Land semble prometteur. Certaines des astuces de combat, comme Kirby gelant un ennemi et le projetant dans un autre, semblent beaucoup plus créatives que « balancer l’épée et la balancer à nouveau ». Et ce combat géant contre un primate qui a clairement atteint des tailles absurdes en raison de l’exposition aux radiations ressemble à peu près à Death’s Door: Kirby Edition. Enregistre-moi.

G/O Media peut toucher une commission

Mise à jour, 12 h 15 HE : Dans un tweet, Nintendo a laissé entendre que vous pourriez peut-être utiliser le pouvoir du journalisme. Compteur de battage publicitaire surchargé.

L’exploration m’a piqué aussi. À partir de ce premier regard, j’ai même eu des vibrations de Bowser’s Fury – la version extrêmement agréable du monde ouvert Mario qui a été lancée plus tôt cette année – sauf à plus grande échelle. J’ai hâte de voir comment Nintendo applique la touche Kirby à une structure en monde ouvert. (On croise les doigts pour les courses Warp Star, peut-être précédées de segments de 10 minutes au cours desquels vous parcourez un paysage multibiome en collectant des améliorations de statistiques et en sautant occasionnellement vers différents types d’étoiles Warp.)

Et bien sûr, les décors post-apocalyptiques ont été faits à mort, mais appliquer l’effervescence contagieuse de Kirby à l’un d’eux est exactement le genre de coup de feu dont le genre a besoin. Évènement cataclysmique massif ? La mort à l’échelle de la civilisation ? Dans le royaume irrépressiblement joyeux des nuages ​​et des arcs-en-ciel de Kirby ? Je brûle du désir de savoir comment cela s’est passé.

De plus, le pedigree phare de Nintendo à l’ère de la Switch n’a rien d’exceptionnel. (Voir: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Metroid Dread, qui, oui, n’est pas encore techniquement sorti, mais allez.) Il va de soi que Kirby et le pays oublié pourraient suivre grandeur. Et si c’est un buste total, eh bien, il y a toujours Kirby Air Ride.

Attendez, je ne peux toujours pas jouer à Air Ride sur Switch ? Ils font des jeux N64 à la place !? Ffffff….