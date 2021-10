Pourquoi tout le monde est fou du Worldcoin de Sam Altman

Mais il semble que Sam Altman ne lise pas CoinDesk, car quatre mois plus tard, le projet avance pratiquement sans changement. Les efforts d’Altman pour construire le rêve humide de la CIA seront désormais soutenus par 25 millions de dollars d’Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures et Digital Currency Group (Oui, c’est la société mère de CoinDesk : nous n’aimons pas tout ce que font les patrons, et nous écrivons à ce sujet ! ). D’une manière ou d’une autre, laisser tomber ce trimestre dans la tirelire représente une valorisation de 1 milliard de dollars pour Worldcoin, une démonstration de l’absurdité du jeu de shell VC.

