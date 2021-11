Pourquoi tout le monde parle de la nouvelle gamme de produits de Twitch Star Hasan

Image : Hasan Piker

Le streamer socialiste populaire Hasan Piker a fait une chose cool plus tôt cette semaine : il a lancé une nouvelle gamme de produits destinés à soutenir les travailleurs. En plus des vêtements fabriqués par les magasins syndicaux, une partie des bénéfices servira également à la grève des fonds pour aider les causes pro-syndicales à travers le pays. Le magasin comprend également une chemise tie-die Bernie Sanders extrêmement métallique.

« Je travaille là-dessus depuis un an maintenant », a tweeté Piker lundi. « Tous les vêtements sont fabriqués par le syndicat, aux États-Unis – tous les bénéfices du tee-shirt syndiqué vont aux fonds de grève !! » Appelée « Ideologie », la gamme comprend trois t-shirts et trois sweats à capuche, avec les deux t-shirts sur le thème des syndicats avec des slogans tels que « pas de valeur sans travail » et « unis, nous négocions, divisés nous mendions ». Les sweats à capuche, quant à eux, sont ornés de pepes et d’autres mèmes, ainsi que du cosplay de Piker en tant que personnages de jeux vidéo comme Link de The Legend of Zelda.

Tous les produits sont en pré-commande et certains sont déjà épuisés. Hier après-midi, les t-shirts des syndiqués auraient déjà collecté 126 000 $ pour les grévistes. Lorsque les travailleurs font grève, ils perdent souvent leur salaire et leurs avantages sociaux et comptent sur les fonds de grève pour les aider à traverser des négociations longues et difficiles.

Bien que cela convienne parfaitement au principal public de Piker composé de zoomers et de millennials de gauche très en ligne, cela arrive également à un moment où l’actualité est remplie d’actions syndicales de haut niveau. Les employés de John Deere sont en grève depuis des semaines, rejetant non pas une mais deux nouvelles propositions de contrat alors qu’ils se battent pour de meilleurs salaires et protections. Les travailleurs d’Amazon à New York s’organisent actuellement pour y syndiquer plusieurs entrepôts. Les baristas de deux magasins Starbucks à Buffalo devraient également voter cette semaine pour se syndiquer.

Cela peut sembler être de petites pommes de terre, mais l’entreprise est tellement terrifiée qu’un vote réussi puisse enhardir le personnel d’autres magasins qu’elle a envoyé l’ancien PDG de longue date Howard Schultz, qui est si riche qu’il a dépensé plus de 100 millions de dollars pour une campagne présidentielle de vanité sans sourciller, pour essayer de les rabaisser. Lors d’une réunion avec les employés, Schultz les a comparés à ceux des trains de l’Allemagne nazie à destination des camps de l’Holocauste, et a également déclaré que l’entreprise travaillait sur une nouvelle station de brassage à froid pour leur faciliter la vie, car « 50 à 60 % de nos clients sont en infusion froide.

Photo : Hasan Piker

Même les industries de la technologie et du jeu vidéo commencent à défier leurs patrons. Les travailleurs de Google ont formé un syndicat plus tôt cette année. Le personnel de Netflix est sorti pour protester contre le récent naufrage du train debout transphobe de Chappelle. Et les développeurs de deux des plus grands éditeurs de jeux, Activision Blizzard et Ubisoft, ont commencé à organiser et à exiger des changements au milieu des retombées continues des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination dans ces entreprises.

Tout cela pour dire que la nouvelle gamme de produits pour le travail de Piker arrive au moment idéal pour capter l’attention et l’enthousiasme des gens. C’est aussi une évolution fascinante de la façon dont les influenceurs déploient leur pouvoir de star pour commencer. La plupart des streamers Twitch n’en tirent aucun revenu. Très, très peu s’enrichissent. Beaucoup de ceux qui peuvent en vivre sont capables en partie grâce aux offres de merch. Alors que le public et les services qui les monétisent restent extrêmement instables, vendre aux gens des choses réelles reste un moyen fiable de transformer la célébrité en argent. Dans le cas de Piker, il est intéressant de voir que cela sert à promouvoir des travailleurs autonomes. Espérons que de plus en plus de streamers commencent également à tirer parti de leurs produits pour d’autres causes.