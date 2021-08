Pourquoi tout n’est pas perdu pour Albon alors que Perez obtient un nouveau contrat avec Red Bull · .

La chose la plus surprenante à propos de la prolongation du contrat de Sergio Perez chez Red Bull était son timing.

Lors d’une conférence de presse de la FIA tenue peu de temps avant l’annonce, le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a déclaré que la composition de son équipe ne pouvait être confirmée tant que les plans de l’équipe sœur Red Bull ne se seraient pas cristallisés.

“Je pense que ce sera décidé en septembre, et nous l’annoncerons alors”, a déclaré l’Autrichien. Pourtant, en une heure, l’avenir de Perez a été confirmé par l’équipe.

L’extension, cependant, affecte directement deux autres pilotes. Le premier est le numéro un de facto d’AlphaTauri, Pierre Gasly, qui nourrissait l’espoir d’un retour après des performances remarquables pour AlphaTauri (anciennement Toro Rosso) suite à sa relégation de l’équipe “senior” à “junior”.

L’autre est Alexander Albon, le successeur de Gasly chez Red Bull, qui espérait également revenir après avoir été mis sur le banc lorsque l’équipe a signé Perez à la fin de l’année dernière.

La victoire de Perez à Bakou a rendu la nouvelle affaire un appel facile. Leurs situations illustrent précisément à quel point la vie peut être incertaine pour les pilotes des deux équipes de Red Bull. Les conducteurs sous-performants sont coupés et modifiés, mais dans la plupart des cas, ils se voient offrir des chances de rachat.

Brendon Hartley, abandonné en tant que pilote de réserve pour les deux équipes en 2010, s’est retrouvé rappelé fin 2017 après de brillants succès en WEC, et a couru jusqu’en 2018. Daniil Kvyat a été promu, relégué, abandonné, rappelé et encore abandonné.

Albon était membre de l’équipe Red Bull Junior jusqu’en 2012, puis a abandonné. Il est revenu avec Toro Rosso en 2018, promu Red Bull à la place de Gasly en 2018 et a de nouveau chuté après l’année dernière. Cependant, il reste dans les livres de Red Bull en tant que pilote de réserve et coureur DTM sous les couleurs de la marque. Il pourrait être rappelé à tout moment et être branché si l’un ou l’autre pilote était hors de combat – ou sous-performant.

Red Bull pense clairement que la meilleure motivation pour les pilotes est d’avoir les autres à respirer métaphoriquement. Ceux qui performent régulièrement n’ont pas besoin de nervosité, et donc Albon doit améliorer son jeu tandis que Gasly peut respirer un peu plus facilement. Des vainqueurs tels que le quadruple champion (avec Red Bull) Sebastian Vettel et la star actuelle Max Verstappen ne sont jamais menacés.

Vergne et Buemi ont montré qu’il y a une vie après Red BullLes patrons de F1 de l’équipe Helmut Marko – un pilote de F1 des années 1970 et vainqueur du Mans devenu consultant pour le propriétaire de la société de boissons Dietrich Mateschitz – et l’ancien coureur de F3 et F3000 Christian Horner ont le luxe du choix et peuvent donc mélanger et assortir dans leurs quêtes pour offrir les meilleurs résultats possibles pour les deux équipes. En bref : ils le font parce qu’ils peuvent – ​​si besoin est.

Alors que l’approche de Red Bull est parfois décrite comme impitoyable, on a tendance à oublier que l’équipe crée des carrières pour des pilotes qui n’auraient autrement pas eu la chance de percer dans les rangs professionnels, et même s’ils ne bénéficient pas de carrières soutenues en F1, ils sont assurés de solides carrière ailleurs. Sebastian Buemi en témoigne, ayant remporté le championnat de Formule E, le Championnat du Monde d’Endurance (trois fois) et les 24 Heures du Mans (trois fois également) depuis son départ de Toro Rosso. Jean-Eric Vergne aussi, désormais double champion de Formule E.

Ce qui nous amène à la recrue AlphaTauri Yuki Tsunoda, qui a attiré l’attention de Red Bull via son partenaire moteur Honda. Le pilote de 21 ans a obtenu le soutien de Honda en 2016 dans le cadre de son programme de jeunes pilotes Formula Dream, puis a remporté le titre national F4 2018, ce qui a entraîné le soutien de Red Bull. Après s’être classé troisième de la série F2 2020, où il était également le meilleur rookie, il a été promu AlphaTauri cette année.

Des courses solides et des chutes à peu près égales cette année ont soulevé des questions sur son avenir dans un environnement impitoyable. Pourtant, Tost fait preuve de patience quant aux performances de son jeune responsable.

« Il ne faut pas oublier, Yuki est un rookie et sur tous les circuits, c’est sa première sortie en Formule 1 et surtout en deuxième partie de saison, il y a beaucoup de circuits qu’il ne connaît même pas. ,” il a dit.

Tsunoda a eu un peu trop de shuntsEn énumérant les «nouveaux» morceaux auxquels le jeune homme de 21 ans a fait face dans la seconde moitié de la saison – y compris les États-Unis, le Mexique, le Brésil – il a appelé ses détracteurs à être réalistes. «Jusqu’à présent, Yuki fait du bon travail. Il s’est écrasé plusieurs fois, mais – comme je le dis toujours – un jeune pilote aura tôt ou tard sa période d’accident. J’espère que c’est fini maintenant…

« Il connaît maintenant beaucoup mieux la voiture ; il nous fournira de bons résultats, j’en suis convaincu.

Ceux qui suggèrent que Tsunoda a été recruté pour garder le fournisseur de moteurs de Red Bull gentil et qu’il sera abandonné étant donné les départs de Honda après cette saison, négligent que la relation avec le moteur se poursuivra sous une forme différente : Honda a accepté de transférer la propriété intellectuelle de son moteur de F1 à Red Bull. – une division groupe motopropulseur est en cours de création à Milton Keynes – et fournira des moteurs depuis le Japon jusqu’à ce que l’opération soit opérationnelle. Honda et Red Bull entretiennent également des liens étroits dans d’autres catégories.

Ainsi, bien que l’extension de Perez et les louanges de Tost à l’égard de Tsunoda – ainsi que son soutien commercial – suggèrent qu’Albon se voit refuser une fissure immédiate au fouet de la F1, tout n’est peut-être pas encore perdu pour lui. S’il se produit en DTM ou partout où ses employeurs le placent, il est susceptible de revenir dans le vif du sport automobile ; sinon, il peut réfléchir à une carrière qu’il n’aurait pas appréciée autrement.

De plus, notez que Perez n’a signé que pour un an et que Tsunoda pourrait facilement être déployé ailleurs si sa régularité ne s’améliore pas sensiblement.

