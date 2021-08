Pourquoi Travis Barker pourrait être celui qui suivra Kourtney Kardashian

in

“Travis a toujours eu un œil sur Kourtney”, a expliqué un initié à E! News à l’époque, notant qu’une “chimie et un flirt partagés ont toujours été là”.

Pour Kourtney, qui a eu, disons, des moments de frustration avec Scott, une grande partie de cette attirance tournait autour de Travis en tant que parent. “C’est un père incroyable et pratique, et Kourtney adore ça chez lui”, a déclaré l’initié. “Ils adorent se détendre à la maison avec leurs enfants, et tout le monde s’entend bien.”

Et pour Travis, la dévotion de Kourtney à sa progéniture de trois est tout aussi sexy que sa vaste collection de maillots de bain.

“Jusqu’à présent, je sortais avec des filles qui n’avaient pas d’enfants, et je trouve ça un peu difficile”, a-t-il expliqué lors d’une apparition en mars dans The Drew Barrymore Show. “Je pense qu’ils auraient du mal à comprendre : ‘Eh bien, pourquoi tu ne veux pas aller dîner tous les soirs avec moi ?’ ou ‘Pourquoi tu ne veux pas me voir tous les soirs ?’ “